Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Se compromete Marena Sofía: “Me caso con el amor de mi vida”

Sus compañeros de “Super Chef Celebrities” de Wapa Televisión celebraron la noticia con mensajes de felicitaciones en las redes sociales

12 de diciembre de 2025 - 2:29 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Marena Sofía se destacó como finalista de "Super Chef Celebrities" de Wapa Televisión. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

No muchos influencers puertorriqueños pueden decir que han aparecido en un vídeo musical de Bad Bunny o que han sido finalistas de una competencia de cocina televisada. Marena Sofía ha hecho ambas cosas con las que ha demostrado una versatilidad que va más allá de su presencia en Instagram.

RELACIONADAS

Su camino, sin embargo, ha estado marcado tanto por los reflectores como por desafíos personales que comparte sin tapujos. Esta mañana, la creadora de contenido compartió con sus seguidores un momento personal importante desde Budapest.

Se trata de su compromiso con su novio Pedro Rodríguez Casillas. La finalista de “Super Chef Celebrities All-Star” se mostró feliz e ilusionada.

“Me caso con el amor de mi vida. Hay boda”, expresó. Marena Sofía publicó sus palabras junto a un carrusel de fotos de la petición.

Sus excompañeros de la producción de Wapa Televisión celebraron la noticia con mensajes de felicitaciones en las redes sociales. Entre ellos, Freddo Vega, Luis Ponce y Yaiza Figueroa.

“Qué emoción”, sostuvo Vega. “Felicidades”, dijo Ponce. Figueroa, por su parte, escribió: “¿Qué? Ay, qué emoción. ¡Felicidades! Que sea el comienzo de una etapa llena de amor y alegría y miles de bendiciones".

“Super Chef Celebrities All-Star”, de Wapa Televisión, arrancó el 9 de septiembre, y dio a conocer cómo quedaron conformadas las parejas que lo darán todo por el gran premio final. Manny Manuel abraza a Keiry Narváez. Luisito Vigoreaux y Freddo Vega.
1 / 13 | Así quedaron las parejas en “Super Chef Celebrities All-Star”. “Super Chef Celebrities All-Star”, de Wapa Televisión, arrancó el 9 de septiembre, y dio a conocer cómo quedaron conformadas las parejas que lo darán todo por el gran premio final. - Jean Ayala / Wapa Digital/Suministrada

Tags
bodainfluencer
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 12 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: