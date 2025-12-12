Se compromete Marena Sofía: “Me caso con el amor de mi vida”

No muchos influencers puertorriqueños pueden decir que han aparecido en un vídeo musical de Bad Bunny o que han sido finalistas de una competencia de cocina televisada. Marena Sofía ha hecho ambas cosas con las que ha demostrado una versatilidad que va más allá de su presencia en Instagram.

Su camino, sin embargo, ha estado marcado tanto por los reflectores como por desafíos personales que comparte sin tapujos. Esta mañana, la creadora de contenido compartió con sus seguidores un momento personal importante desde Budapest.

Se trata de su compromiso con su novio Pedro Rodríguez Casillas. La finalista de “Super Chef Celebrities All-Star” se mostró feliz e ilusionada.

“Me caso con el amor de mi vida. Hay boda”, expresó. Marena Sofía publicó sus palabras junto a un carrusel de fotos de la petición.

Sus excompañeros de la producción de Wapa Televisión celebraron la noticia con mensajes de felicitaciones en las redes sociales. Entre ellos, Freddo Vega, Luis Ponce y Yaiza Figueroa.

“Qué emoción”, sostuvo Vega. “Felicidades”, dijo Ponce. Figueroa, por su parte, escribió: “¿Qué? Ay, qué emoción. ¡Felicidades! Que sea el comienzo de una etapa llena de amor y alegría y miles de bendiciones".