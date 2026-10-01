Ben Affleck rompe el silencio tras la muerte de sus padres este año: “Aprendí a valorar aún más”

Ben Affleck habló por primera vez sobre la muerte de sus dos padres, ocurrida hace unos meses con poco tiempo de diferencia.

A los 54 años, el actor de “Mente indomable” (1997) y “Argo” (2012) contó que el duelo lo llevó a mirar nuevamente hacia su propia infancia y, principalmente, hacia la trayectoria de su madre, Chris Anne Affleck.

En una entrevista en el podcast “Street You Grew Up On”, de Kerry Washington, el artista reveló además que encontró cartas escritas por ella cuando era joven, antes de formar la familia que él conoció.

Chris murió el 2 de junio, a los 83 años, después de ser diagnosticada con cáncer de páncreas a finales de 2025. El padre del actor, Timothy Affleck, por su parte, murió algunos meses antes, según reveló el actor Casey Affleck, hermano de Ben.

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“Mis padres acaban de morir, los dos”, contó Ben en el podcast. “En abril y en junio. Así que he estado pasando por esto. No es algo que haya ocurrido solo ahora. Es algo (un sentimiento) muy grande”.

En las cartas encontradas después de la muerte de su madre, Ben contó que conoció a una mujer con la que no había tenido contacto de esa manera: una joven llena de planes e interesada en diferentes caminos profesionales. “Lo que más me llamó la atención fue: esto no tiene nada que ver conmigo. Ella tenía una vida entera antes de mí. Esa mujer tuvo una vida propia durante 30 años que no tenía absolutamente nada que ver conmigo”, contó el artista.

Ya en la adultez, el actor comenzó a dimensionar mejor todo lo que su madre sacrificó para cuidar a sus hijos.