23 de agosto de 2025
83°lluvia ligera
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

“Los planes de Dios son más grandes que los nuestros”: Karen Barrera y Daniel “El Travieso” comparten dolorosa pérdida

La pareja de creadores de contenido esperaba con ilusión anunciar que la familia se agrandaría

23 de agosto de 2025 - 4:51 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Daniel El Travieso y Karen Barrera se conocieron a través de las redes sociales. (Facebook)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La creadora de contenido Karen Barrera, esposa del influencer puertorriqueño Daniel “El Travieso” Ruiz, compartió hoy en sus redes sociales un emotivo mensaje en el que reveló que la pareja sufrió la pérdida de su bebé, a quien esperaban con ilusión.

Hoy sería el día en el que anunciaríamos con alegría la llegada de un nuevo miembro a nuestra familia, pero los planes de Dios son más grandes que los nuestros, aunque cueste entenderlo”, escribió Barrera en una publicación de Instagram, acompañada de un emoji de corazón roto y una paloma.

La también empresaria y madre expresó que, aunque no llegó a conocer al bebé, ya era profundamente amado: “Aunque no llegamos a conocerte, bebito, fuiste profundamente amado, esperado y deseado desde el primer instante”.

Barrera describió el momento como un proceso difícil y desconcertante. “Es un sentimiento extraño… un día tu mundo entero gira alrededor de ese nuevo bebecito y, de un momento a otro, todo cambia”, compartió en su publicación.

La influencer también agradeció el apoyo de su esposo, familia y amistades. “No tengo palabras para expresar lo agradecida que estoy con mi esposo, quien ha sido nuestra fortaleza en este proceso, y con mi familia y amistades por todo el apoyo y amor que nos han brindado”, manifestó.

La publicación concluyó con una frase cargada de amor hacia el hijo que no pudo nacer: “Siempre serás parte de nosotros”.

La pareja ha recibido múltiples mensajes de apoyo y solidaridad de parte de sus seguidores y colegas del medio.

Daniel El TraviesoBebés
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
