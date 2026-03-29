Daniel El Travieso y Karen Barrera serán padres de una niña
La pareja de creadores de contenido compartió fotos y videos del “gender reveal” en sus redes sociales
29 de marzo de 2026 - 8:12 PM
29 de marzo de 2026 - 8:12 PM
Después de atravesar momentos de profunda reflexión y espera, la alegría ha vuelto a tocar la puerta de Daniel Ruiz, conocido como Daniel El Travieso y Karen Barrera. Bajo el lema “Eres nuestro sueño hecho realidad”, la pareja de influencers anunció que este 2026 marcará el inicio de su capítulo más importante: la llegada de su primer hijo.
Esta tarde, la pareja de contenido compartió con sus seguidores de las redes sociales el género de su bebé. La noticia se dio a conocer a través de un emocionante video.
Ataviados de blanco y con una explosión rosada, los orgullosos padres revelaron que tendrán una niña. Ambos lucieron emocionados y sonrientes, y no dudaron en expresar el amor y complicidad que los distingue.
“Es niña”, expresó Barrera en su cuenta de Instagram.
El género la primogénita de la familia Ruiz Barrera se supo una semana después de que los influencers anunciaran que se convertirían en padres. También con un video y vestidos de blanco, revelaron las imágenes del sonograma y una botitas tejidas.
“Esperándote con todo nuestro amor. Baby 2026″, fue el mensaje que acompañó la publicación.
En agosto de 2025, Barrera y Ruiz habían publicado un emotivo mensaje en el que revelaron la pérdida de su bebé, a quien esperaban con ilusión.
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