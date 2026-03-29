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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Daniel El Travieso y Karen Barrera serán padres de una niña

La pareja de creadores de contenido compartió fotos y videos del “gender reveal” en sus redes sociales

29 de marzo de 2026 - 8:12 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Barrera y Ruiz contrajeron nupcias en México en el 2022. (Instagram)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Después de atravesar momentos de profunda reflexión y espera, la alegría ha vuelto a tocar la puerta de Daniel Ruiz, conocido como Daniel El Travieso y Karen Barrera. Bajo el lema “Eres nuestro sueño hecho realidad”, la pareja de influencers anunció que este 2026 marcará el inicio de su capítulo más importante: la llegada de su primer hijo.

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Esta tarde, la pareja de contenido compartió con sus seguidores de las redes sociales el género de su bebé. La noticia se dio a conocer a través de un emocionante video.

Ataviados de blanco y con una explosión rosada, los orgullosos padres revelaron que tendrán una niña. Ambos lucieron emocionados y sonrientes, y no dudaron en expresar el amor y complicidad que los distingue.

“Es niña”, expresó Barrera en su cuenta de Instagram.

El género la primogénita de la familia Ruiz Barrera se supo una semana después de que los influencers anunciaran que se convertirían en padres. También con un video y vestidos de blanco, revelaron las imágenes del sonograma y una botitas tejidas.

“Esperándote con todo nuestro amor. Baby 2026″, fue el mensaje que acompañó la publicación.

En agosto de 2025, Barrera y Ruiz habían publicado un emotivo mensaje en el que revelaron la pérdida de su bebé, a quien esperaban con ilusión.

El musical de Daniel El Travieso debutó en la noche de ayer, viernes, en El Centro de Bellas Artes de Caguas. (Suministrada)El polifacético YouTuber Daniel Ruiz demostró sus talentos en la actuación, el baile y el canto. (Suministrada)(Suministrada)
1 / 15 | El debut de Daniel El Travieso en el teatro. El musical de Daniel El Travieso debutó en la noche de ayer, viernes, en El Centro de Bellas Artes de Caguas. (Suministrada)
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Daniel El TraviesoBebés
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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