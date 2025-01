“Es algo muy bonito, una bendición. Definitivamente, tiene una carga emocional y espiritual, que es muy diferente a todo lo que he hecho. Lo hago con mucho orgullo y esperanzado en que todo Puerto Rico se una para apoyar a CAP y a todos los niños que ayuda” , indicó a El Nuevo Día el creador de contenido, de 30 años, que no es la primera vez que ha colaborado con esta organización sin fines de lucro, dedicada a brindar apoyo a los niños pacientes de cáncer y a sus familias en Puerto Rico.

“Casualmente, el elegido de este año vino al hospital por una petición de una paciente, la cual era su fan y no pudo llegar a uno de sus eventos. Con eso, logramos conseguirlo. Él fue al hospital con su familia, incluyendo su perro, a visitarla. Cuando la visita, estando allí, le dio un regalo maravilloso, la hizo feliz y logró darle ese tiempo que ella quería estar con él, pero de una manera íntima y privada. Ahí realmente nos dimos cuenta que a nuestro capitán, nosotros no lo elegimos, él nos eligió a nosotros. Es una persona que lleva mucho tiempo comprometido con nosotros, visitando nuestros eventos y dando de su tiempo en todos los Uniendo Cabezas y diciendo presente”, manifestó el doctor Ricardo García, quien es director médico de la Unidad Intensivo del Hospital.

“¡Qué bonito estar aquí y ser parte de esta misión. Lo que hace CAP es increíble. A mí me llena el corazón a través de los años, siempre que me llaman acá digo que sí y esta vez no va a ser la excepción.Ustedes son ángeles, yo solamente vengo aquí a apoyarlos y a dar mi 100 y la familia Travieso estará aquí para apoyar y es mi esperanza. Ustedes dan ayuda tangible y eso me encanta. Estoy aquí sumamente agradecido porque pensaron en mí y vamos a darle con todo", respondió el actor, que a este medio le adelantó que aproxima la fecha de anunciar lo que será la segunda película de los Traviesos.