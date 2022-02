Luego de un parón forzado de dos años, provocado por la pandemia, el próximo 21 de abril de 2022, se llevará en el Coca-Cola Music Hall el tradicional evento de recaudación de fondos Uniendo Cabezas de la Fundación CAP, donde las personas se raparán la cabeza o donarán su pelo en solidaridad por los pacientes de cáncer del Hospital Pediátrico del Centro Médico de Puerto Rico.

En una conferencia de prensa celebrada en el recinto localizado en el Distrito T-Mobile en San Juan, se informó que este año contarán con la presencia de la ex reina de belleza Denise Quiñones y el ex campeón de boxeo Félix “Tito” Trinidad como capitanes del evento. Junto ellos también serán protagonistas los capitanes infantiles Amaya Valdéz y Jesaias Figueroa, quienes forman parte de toda la campaña promocional.

“En estos últimos dos años hemos enfrentado grandes retos, pero gracias al apoyo de todo Puerto Rico, las escuelas y las empresas hemos podido salir adelante y nunca nos sentimos verdad. No estuvimos desamparados, al contrario, nos sentimos acompañados y llenos del calor y el amor y el apoyo que siempre el pueblo nos ha dado”, indicó Denise Espinosa, presidenta de la Junta de la Fundación CAP durante su alocución. “Por esta razón pudimos mantener y dar todos los servicios que nuestros pacientes necesitaban en el hospital, por lo que estamos llenos de alegría y de emoción”. La directora aprovechó para recalcar que el 100% de los fondos que se recauden permanecen en Puerto Rico.

PUBLICIDAD

Este año, la recaudación de fondos se va a enfocar para aumentar la cantidad de pacientes que se pueden atender simultáneamente en la Unidad de Oncología del Hospital Pediátrico. Actualmente, esta unidad tiene la capacidad de tener hasta 15 pacientes a la vez, mientras que los planes son de aumentar ese número a 25 pacientes. Además de eso, los recaudos irían también dirigidos a brindar servicios adicionales de apoyo con los programas de psicología y terapia física, así como el servicio de alimentos al acompañante, el programa de entretenimiento en las habitaciones y el mantenimiento de las instalaciones y compra de equipo.

20220222, San Juan Durante la conferencia de prensa de la actividad Uniendo Cabezas, Denise Quinones y Féliz "Tito" Trinidad compartieron con los niños Jesaias Figueroa, abajo a la izquierda, y Amaya Valdes Lara, abajo a la derecha. (VANESSA SERRA DIAZ)

Luego de estar dos años haciendo el evento de rapado de cabezas de manera remota, este en la Fundación CAP quisieron nombrar como capitanes a dos persona sumamente queridas y respetadas en la isla, como lo son Quiñones y Trinidad.

“Realmente es un placer y una alegría bien grande estar aquí apoyando a la Fundación CAP y aquí junto al gran Tito Trinidad, que es una persona que admiro, que quiero y valoro. Cuando me llamaron el año pasado para proponerme esto me emocioné”, mencionó Quiñones, ganadora del certamen de Miss Universe 2001 y quien es modelo, cantante y actriz. “Esta es una manera para apoyar esta causa y celebrar a estos niños que sufren tanto junto a sus familias. Para mí, CAP ha significado mucho a través de los años y he participado de un sinnúmero de eventos rapando cabezas. Exhorto a la gente a que se unan a este gran movimiento para llegar a la meta de recaudación de este año, tanto por estos niños y por sus familias”.

PUBLICIDAD

Por su parte, Trinidad también se mostró muy contento y emocionado de formar parte de esta actividad de recaudación de fondos. “Me siento muy contento y honrado de que me hayan invitado a parte este año de esta actividad. Espero que todas las cosas obren para bien. Todo lo que vamos a hacer Denise y yo es para ayudar a todos los niños, y a todas y cada una de las personas que están en la Fundación CAP y se puedan recaudar la mayor cantidad de fondos posible”, añadió Trinidad, quien hace algunos años pasó tiempo en el Hospital Pedriátrico debido a que una de sus hijas tuvo cáncer. “Esta es una forma de devolver con todo el cariño lo que la Fundación CAP y el Hospital Pediátrico hicieron por mi familia y hacen por muchas más”.

Durante el evento se tomarán todas las medidas de seguridad contra el COVID-19, incluyendo distanciamiento, el uso de mascarilla en todo momento y todos los participantes deberán mostrar evidencia de vacunación contra el COVID-19.

Para participar de Uniendo Cabezas, las personas pueden afeitarse la cabeza o donar un moñito de 8 pies de largo y subir su foto o vídeo a las redes sociales, etiquetando a Fundación CAP. También se puede hacer un donativo de manera electrónica a través de fundacioncap.org, a través de ATH Móvil (bajo Donar/CAP) o PayPal. De la misma forma, estarán a la venta la camiseta oficial del 2022, así como artículos de promoción en la tienda virtual de CAP en fundacioncap.org, en las tiendas Kokomo o en la Tienda CAP localizada en el segundo nivel de Plaza Las Américas.

PUBLICIDAD

Para más detalles de la actividad, el público puede acceder a la página en Facebook de la Fundación CAP.