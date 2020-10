El chef Enrique Piñeiro entregó este lunes una donación de $20,000 a la Fundación Cáncer Pediátrico (CAP), para ayudar a los pacientes de esta enfermedad en la isla. El donativo fue recibido por Nydia Fernández, directora ejecutiva de la institución.

Según información suministrada, la donación formó parte de una campaña realizada por el chef en el mes de septiembre en apoyo a la Fundación, especialmente durante el mes en el que se celebra la concienciación del cáncer pediátrico. El dinero recaudado de las ventas de los productos de cocina Chef Piñeiro fueron destinados en su totalidad a la fundación.

“Para mí es un placer ayudar a la Fundación Cap. No es la primera vez que apoyo la misión de la fundación, en especial, la labor que hacen por los niños es encomiable. Como he expresado anteriormente he visto su trabajo de primera mano y apoyar su labor con los niños es prioridad”, expresó el chef.

PUBLICIDAD

Desde 1989, la Fundación CAP trabaja para brindar el equipo médico para tratamiento, facilidades y servicios de apoyo a los niños pacientes de cáncer del Hospital Pediátrico en Centro Médico, el único hospital público pediátrico en Puerto Rico.

La totalidad de los fondos recaudados por la organización sin fines de lucro permanecen en Puerto Rico.

“Agradecemos de corazón el respaldo y cariño que por años el chef Piñeiro le ha dado a CAP y a nuestros niños. Este donativo apoya nuestra misión que es ofrecer equipos médicos, servicios de apoyo y mejores facilidades a nuestros niños del Hospital Pediátrico, para que reciban el mejor tratamiento de cáncer aquí en Puerto Rico, cerca de su familia y de su hogar”, comentó la directora ejecutiva de Fundación CAP.