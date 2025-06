Sensory: el rincón gastronómico que despierta los sentidos en Santurce

Sal! fue invitado a un almuerzo exclusivo, donde fuimos testigos de primera mano de cómo cada propuesta del menú no solo enamora el paladar en cada bocado, sino que también despierta emociones.

“La raíz del concepto es activar los cinco sentidos del ser humano. Quería llevar una experiencia sensorial en el área gastronómica. Uno se tapa los oídos y los demás sentidos se activan. Eso es lo que quería lograr: una experiencia umami que nadie olvidará. Cuando tú te comes un buen plato, con un buen vino, sigues hablando de eso sin importar los años. Aquí no solo se come, aquí se siente”, expresó Laureano a Sal!.