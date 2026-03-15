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Un café con un poderoso mensaje: Yaucono se integra a la lucha contra la violencia de género

Este Mes de la Mujer, el sello de frescura contendrá información valiosa

15 de marzo de 2026 - 11:10 PM

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En el marco de la conmemoración del Mes de la Mujer, Café Yaucono, en alianza con Casa Protegida Julia de Burgos, anunció la campaña “Abre los Ojos”, una iniciativa de sensibilización que llevará un mensaje de apoyo y orientación directamente a miles de hogares puertorriqueños a través de los empaques del café. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

En el marco de la conmemoración del Mes de la Mujer, Café Yaucono, en alianza con Casa Protegida Julia de Burgos, anunció la campaña “Abre los Ojos”, una iniciativa de sensibilización que llevará un mensaje de apoyo y orientación directamente a miles de hogares puertorriqueños a través de los empaques del café.

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Como parte de la campaña, el tradicional sello de frescura en 486 mil empaques de Café Yaucono incluirá información detallada sobre Casa Protegida Julia de Burgos, un QR Code que dirige hacia la página web de la organización así como un llamado urgente a reportar cualquier caso de violencia contra la mujer mediante la línea de apoyo correspondiente. De esta forma, cada paquete de café se convierte en un vehículo de orientación, prevención y solidaridad.

La iniciativa busca generar conciencia colectiva sobre la importancia de reconocer las señales de violencia, romper el silencio y actuar. A través de este esfuerzo, la marca amplifica el mensaje de que la violencia de género es un asunto de todos y que la información puede salvar vidas.

Por más de 46 años, Casa Protegida Julia de Burgos acompaña a mujeres sobrevivientes de violencia de género y sus hijos e hijas mediante servicios integrales de protección, apoyo psicosocial, acceso a la justicia y programas de vivienda que promueven procesos de recuperación y el derecho a una vida libre de violencia.

En el marco de la conmemoración del Mes de la Mujer, Café Yaucono, en alianza con Casa Protegida Julia de Burgos, anunció la campaña “Abre los Ojos”, una iniciativa de sensibilización que llevará un mensaje de apoyo y orientación directamente a miles de hogares puertorriqueños a través de los empaques del café.
En el marco de la conmemoración del Mes de la Mujer, Café Yaucono, en alianza con Casa Protegida Julia de Burgos, anunció la campaña “Abre los Ojos”, una iniciativa de sensibilización que llevará un mensaje de apoyo y orientación directamente a miles de hogares puertorriqueños a través de los empaques del café. (Suministrada)

Solo el pasado año, la organización atendió a 409 mujeres y menores. Estas cifras se insertan en un contexto alarmante: en 2024 se registraron 21 feminicidios íntimos en Puerto Rico, como parte de un total de 81 feminicidios directos e indirectos, el año con más casos desde 2019. En lo que va de 2026, ya se ha reportado un feminicidio íntimo adicional. La violencia de género sigue siendo una crisis que exige respuestas colectivas.

En el marco de esta alianza con Café Yaucono, la directora ejecutiva, Lenna M. Ramírez Cintrón, expresó: “La violencia contra las mujeres no es un asunto privado; es una crisis social que nos interpela como país y que exige acción y alianzas sostenidas para detenerla. Cuando un mensaje de orientación entra a los hogares a través de algo tan cotidiano como el café, ampliamos las posibilidades de que una mujer que necesite apoyo pueda identificar recursos y reconocer que no está sola.”

Por su parte, Ramón Borrero, director de ventas y exportación de Puerto Rico Coffee Roasters destacó que la alianza responde a un compromiso genuino con el país.

En el marco de la conmemoración del Mes de la Mujer, Café Yaucono, en alianza con Casa Protegida Julia de Burgos, anunció la campaña “Abre los Ojos”, una iniciativa de sensibilización que llevará un mensaje de apoyo y orientación directamente a miles de hogares puertorriqueños a través de los empaques del café.
En el marco de la conmemoración del Mes de la Mujer, Café Yaucono, en alianza con Casa Protegida Julia de Burgos, anunció la campaña “Abre los Ojos”, una iniciativa de sensibilización que llevará un mensaje de apoyo y orientación directamente a miles de hogares puertorriqueños a través de los empaques del café. (Suministrada)

“En Café Yaucono entendemos que nuestra responsabilidad va más allá de ofrecer un producto de calidad. Somos parte de los hogares puertorriqueños todos los días, y por eso decidimos utilizar nuestros empaques como una plataforma de orientación y apoyo a la labor de Casa Protegida Julia de Burgos”, expresó Borrero.

La campaña “Abre los Ojos” se desarrollará durante todo el mes de marzo y contará con esfuerzos adicionales en plataformas digitales y materiales educativos que reforzarán el mensaje de prevención y acción comunitaria.

Con esta alianza, Café Yaucono y Casa Protegida Julia de Burgos reafirman que abrir los ojos es el primer paso para transformar realidades, proteger vidas y avanzar hacia un Puerto Rico donde cada mujer y cada niño puedan vivir libres de violencia.

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CaféCafé YauconoViolencia de género
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