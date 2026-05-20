Vaca Brava celebra su 20 aniversario con música en vivo y remodelación

Vaca Brava anunció el inicio de las celebraciones de su 20 aniversario, que incluye música en vivo de jueves a sábados y una remodelación.

A partir del 4 de mayo de 2026 —fecha exacta en que abrieron sus puertas por primera vez— y hasta mayo de 2027, las localidades de Viejo San Juan y Caguas serán escenario de un año completo de eventos mensuales, sorpresas y experiencias creadas para honrar a quienes han hecho de Vaca Brava mucho más que un restaurante.

El 4 de mayo de 2006, en plena incertidumbre económica —justo cuando el gobierno cerraba sus puertas— los empresarios Lisandra Hernández y Juan Carlos Cintrón abrieron su restaurante en las montañas de Barranquitas. Apostaron a su intuición, a la cocina honesta y al concepto de una experiencia completa.

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Platos como “La Vaca Acostá” —un sirloin angus de dos libras con salsa de setas y queso parmesano— y “El Tendedero” se convirtieron en favoritos rápidamente.

El éxito en las montañas pronto exigió llevar la experiencia al área metro. Así nació Vaca Brava en el Viejo San Juan, ocupando el espacio que alguna vez tuvo el Hard Rock Café en la Calle Recinto Sur — un local de 13,500 pies cuadrados ambientado con el mismo espíritu campestre y auténtico de sus orígenes. La expansión a Caguas consolidó la presencia de la marca como una de las instituciones gastronómicas más queridas de la Isla.

Durante todo el año del aniversario habrá:

Todos los jueves — Música en vivo en Vaca Brava Viejo San Juan

Viernes y sábados — Música en vivo en Vaca Brava Caguas

Remodelación y Pilao Café

Como joya de la celebración, la localidad de Vaca Brava San Juan estrenará una ambiciosa remodelación esperada para noviembre de 2026. El nuevo espacio ha sido concebido para elevar la experiencia del comensal en todos los sentidos, incorporando salones privados y una barra más amplia.