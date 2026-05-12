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El bar Furtivo Speakeasy logra histórica distinción internacional para Puerto Rico

El bar de la Calle Loíza se convirtió en el primero en Puerto Rico en ser reconocido por The Pinnacle Guide

12 de mayo de 2026 - 3:40 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Furtivo Speakeasy (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El bar y espacio gastronómico Furtivo Speakeasy, ubicado en la Calle Loíza, fue reconocido por The Pinnacle Guide, convirtiéndose en el primer establecimiento en Puerto Rico en recibir esta distinción internacional que celebra la excelencia en hospitalidad y coctelería a nivel global.

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Considerada el equivalente de una guía Michelin para bares, The Pinnacle Guide evalúa criterios de calidad, innovación, servicio, sostenibilidad y experiencia sensorial. Cumpliendo con estas cualidades, esta barra marca un hito para la industria local, posicionando a San Juan dentro del mapa mundial de destinos de coctelería de alto nivel en esta plataforma.

“Este reconocimiento valida el trabajo de un equipo que ha trabajado duro por elevar la experiencia de la coctelería en la isla. Apostamos por no ser ordinarios, en el producto, la presentación, la atmósfera y el servicio que ofrecemos”, expresó el propietario de Furtivo Speakeasy, Wilfredo Torres. “Es un orgullo inmenso ser distinguidos por esta plataforma internacional y convertirnos en los primeros en Puerto Rico”.

El espacio recibió la disticion de 1 PIN, una clasificación que destaca a los bares que demuestran un nivel sobresaliente de “calidad, consistencia y propuesta creativa” dentro de la experiencia de coctelería.

Furtivo Speakeasy
Furtivo Speakeasy (Suministrada)

¿Cómo funciona este reconocimiento?

Los PINs, que van del uno al tres, funcionan como un sistema de evaluación internacional similar a las estrellas Michelin.

Para otorgarlos, los bares son evaluados mediante un proceso exhaustivo que analiza seis áreas clave: hospitalidad y manejo de sala, programa de coctelería, diseño y ambiente, gestión del personal, operaciones y compromiso con la comunidad.

Cada módulo examina desde la atención al cliente y la creatividad del menú hasta las prácticas de sostenibilidad, inclusión y bienestar del equipo.

Los PINs tienen una vigencia de dos años, tras los cuales los establecimientos pueden volver a aplicar para mantener o elevar su estatus.

“En esta etapa, nuestro enfoque es seguir posicionándonos y elevar lo que ya hacemos. Este reconocimiento nos impulsa a continuar innovando y proyectarnos hacia el mercado internacional. Es un primer paso contundente que también fortalece la proyección de Puerto Rico como destino de coctelería de clase mundial y consolida a Furtivo dentro del mapa gastronómico de la isla”, añadió Torres.

Con esta distinción, Furtivo Speakeasy se integra a una exclusiva lista de 85 bares en el mundo reconocidos por The Pinnacle Guide, destacando su compromiso con la creatividad, la técnica y la conexión humana que define la nueva era de la coctelería contemporánea.

Tags
coctelGastronomíaPuerto Rico
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