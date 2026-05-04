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Mujeres que transforman: Veuve Clicquot impulsa conversaciones de liderazgo en Puerto Rico

El evento “Bold Conversations” tuvo lugar en el Chico Cabaret del Fairmont El San Juan Hotel

4 de mayo de 2026 - 11:10 PM

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El conversatorio abordó temas sobre “Innovar mientras se construye una vida con propósito” y “Superar barreras mentales”. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Maison de Champagne Veuve Clicquot celebró en Puerto Rico una edición de “Bold Conversations”, un encuentro dedicado a promover el liderazgo femenino, el emprendimiento y la innovación con propósito.

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El evento tuvo lugar en el Chico Cabaret del Fairmont El San Juan Hotel, reuniendo a destacadas mujeres líderes de distintas industrias, en un espacio de diálogo, inspiración y conexión profesional.

La conversación fue moderada por la presentadora y comunicadora Pili Montilla, y contó con la participación de la chef y fundadora de Cocina al Fondo, Natalia Vallejo, reconocida con el James Beard Award; la empresaria y fundadora de Señor Paleta, Jennifer Serrano y la CEO de The Retail Group, Milagros Cabrera.

Durante el encuentro se abordaron temas como “Innovar mientras se construye una vida con propósito” y “Superar barreras mentales”.

Además, compartieron sus perspectivas sobre la importancia de mantener claridad de visión en entornos competitivos, desarrollar proyectos con impacto y fomentar redes de apoyo que impulsen el crecimiento profesional de futuras generaciones de mujeres líderes.

Cabe destacar que el evento forma parte del movimiento global “Bold by Veuve Clicquot”, iniciativa inspirada en el legado de Madame Clicquot, conocida como La Grande Dame de la Champagne, quien se convirtió en una de las primeras mujeres empresarias modernas y pionera en la innovación dentro de la industria del champagne.

Veuve Clicquot es distribuido exclusivamente en Puerto Rico por Méndez & Co.

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