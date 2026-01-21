Boricuas brillan como semifinalistas en los premios James Beard 2026

La cocina y la coctelería puertorriqueña vuelve a destacarse a nivel internacional con la selección de varios chefs y bartenders boricuas como semifinalistas de los premios James Beard 2026, uno de los reconocimientos más prestigiosos de la industria culinaria.

En esta edición, nuevamente el nombre de Puerto Rico suena alto y fuerte en las siguientes categorías:

“Outstanding pastry chef” (Excelente pastelero) en el que se encuentra por segundo año consecutivo la pastelera Lucia Merino de Lucía Patisserie, ubicado en San Juan.

Como nominados a “Mejor chef” se encuentran los chefs Raúl Correa, René Marichal y Raúl Pacheco, propietarios del restaurante Bacoa en Juncos y Joe Joerick Rivera del restaurante Bakku en Rincón.

En la categoría de “Restaurante exepcional” se encuentra Vianda en San Juan; y en la categoría de “Profesional destacado en servicio de coctelería”, la bartender del bar Pantera ubicado en Caguas, Nicky Fas.

“Es un honor haber sido nominados y representar a Puerto Rico. Lo que hacemos lo hacemos con pasión, propósito y el corazón en cada plato”, expresaron los chefs de Bacoa a través de sus redes sociales.

De igual forma, el equipo de trabajo de Pantera reconoció el logro de una de las suyas. “Este reconocimiento honra su liderazgo, su visión y la forma en que entiende la hospitalidad como un oficio serio y humano. Al mismo tiempo, reconoce el estándar, la cultura y la experiencia que se construyen cada noche en Pantera. Representar a Puerto Rico en este escenario es un honor compartido. Felicitaciones a todos los talentos del patio que hoy elevan nuestra industria”, publicaron en sus redes sociales.

Este logro posiciona el talento local en el marco de la excelencia y la creatividad gastronómica, reafirmando la presencia de Puerto Rico entre los grandes referentes culinarios.

Los nominados a los premios se darán a conocer el martes, 31 de marzo, y los ganadores serán homenajeados en la ceremonia de entrega de los premios James Beard que se celebrará el lunes, 15 de junio de 2026 en Chicago.