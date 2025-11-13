Le Picnic by Veuve Clicquot ofrece una experiencia única de gastronomía y champán

La Maison Veuve Clicquot continúa honrando el arte de vivir con estilo, alegría y refinamiento a través de Le Picnic by Veuve Clicquot, una experiencia sensorial que reinterpreta el encanto de los encuentros al aire libre. Tras el éxito de su edición en Cayey, esta propuesta regresa con nuevas fechas alrededor de la isla, combinando alta gastronomía, diseño, música y el inconfundible carácter de Veuve Clicquot Yellow Label.

Desde su fundación en 1772, Veuve Clicquot ha sido un ícono de audacia y elegancia, impulsado por el espíritu visionario de Madame Clicquot, pionera que revolucionó la historia del champagne y cuyo legado continúa guiando cada creación de la Maison. Le Picnic encapsula ese espíritu: una invitación a detener el tiempo, abrazar la belleza de lo simple y compartir momentos memorables entre amigos, sabores y burbujas.

Una experiencia culinaria maridada

Inspirado en la tradición del picnic como símbolo de convivencia relajada, pero sofisticada, Le Picnic presenta una propuesta gastronómica de varios cursos pensada para armonizar con Veuve Clicquot Yellow Label, la cuvée insignia de la Maison. Reconocido mundialmente por su estructura, equilibrio y vivacidad, Yellow Label despliega aromas de frutas blancas, brioche y sutiles notas cítricas, aportando una dimensión luminosa y elegante a cada plato y ocasión.

Cada edición está diseñada para reflejar el “savoir-faire” de Veuve Clicquot: montajes cuidados, detalles artesanales, ambientes vibrantes y una atmósfera donde el diseño, la naturaleza y la buena mesa conviven de forma orgánica.

Próximas ediciones en Puerto Rico

La primera parada será en La Bodega de Méndez en Guaynabo, el sábado 22 de noviembre, de 11:00 a.m. a 6:00 p.m., donde Le Picnic se transformará en una celebración de brunch al estilo Clicquot. Los invitados podrán escoger entre dos propuestas culinarias: la opción Deluxe, diseñada para dos personas, que incluye una exclusiva cartera de paja Veuve Clicquot (solo 25 disponibles), dos platos del menú de brunch, una cajita de charcutería, una cajita de macarons y una copa de bienvenida de Yellow Label, además de la ventaja de contar con una mesa reservada dentro de La Bodega.

Como alternativa, estará disponible la opción Casual, que ofrece dos platos del brunch y una copa de bienvenida con la posibilidad de añadir una botella de VC Brut 375 ml. El espacio contará con DJ set, merchants con artículos seleccionados y un montaje de picnic al aire libre creado especialmente para la ocasión.

Cada edición de Le Picnic by Veuve Clicquot está diseñada para reflejar el "savoir-faire" de la marca, con montajes cuidados, detalles artesanales, ambientes vibrantes y una atmósfera donde el diseño, la naturaleza y la buena mesa conviven de forma orgánica. (Suministrada)

La experiencia continúa en Te.Tas en Cidra, proyecto de Karla Z, el domingo 14 de diciembre, de 11:00 a.m. a 3:00 p.m. Esta edición apostará por un ambiente relajado y creativo, ideal para disfrutar en la montaña. Como detalle especial, las primeras 50 personas en llegar recibirán una copa de Veuve Clicquot Yellow Label, integrando la chispa de la Maison desde el primer momento.

Finalmente, el lunes, 15 de diciembre, Cocina al Fondo, de la chef Natalia Vallejo, recibirá a Le Picnic en una versión que combina la esencia del evento con la autenticidad culinaria del restaurante. Esta edición se enlaza con una celebración de “industry night”, que abre oficialmente la temporada navideña. El menú incluirá platos especiales, entre ellos lechón asado, y las primeras 50 personas también disfrutarán de una copa de Yellow Label de cortesía. Será una velada que fusiona sabores puertorriqueños, espíritu festivo y la elegancia luminosa de Veuve Clicquot.

Optimismo como filosofía de vida

Cada edición de Le Picnic by Veuve Clicquot reafirma la esencia de la Maison, que es celebrar la vida con audacia, brindar por la creatividad y compartir experiencias auténticas que resaltan lo mejor de la gastronomía local y el champagne de clase mundial.

Un encuentro donde las burbujas brillan, los sabores conectan y los momentos se convierten en recuerdos luminosos.