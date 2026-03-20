Toru Modern Asian conquista paladares bajo el liderato y visión de una joven de 23 años

Desde que era una niña, Isabella Muñoz Santiago acompañaba a su padre al restaurante del que era propietario, no solo para estar con él, sino para ayudarlo limpiando mesas o atendiendo a los clientes. Todas esas experiencias, aunque fuera como un juego o entretenimiento, ayudaron a que esta puertorriqueña fuera enamorándose de la industria gastronómica.

Hoy día, con solo 23 años, Muñoz Santiago es la copropietaria del restaurante de comida asiática Toru Modern Asian, localizado en el centro comercial The Market Place at Montehiedra, en San Juan, donde ha puesto en marcha sus ideas y su visión por los pasados 12 meses.

Nigiri de salmón flameado cubierto con un glaseado de miso, sal de matcha y cebollines frescos, del restaurante Toru Modern Asian en Montehiedra. (Pablo Martínez Rodríguez)

En un sector históricamente dominado por adultos con décadas de experiencia, su presencia destaca no solo por su juventud, sino también por el liderazgo con el que ha asumido un proyecto gastronómico ambicioso. Como era de esperarse, este rol ha estado lleno de muchos desafíos. “Además de mi edad, uno de los retos más grandes que tengo es que la mayoría de mis empleados son mayores que yo y tengo que ajustarme a la forma de pensar de ellos, pero, además de eso, trabajar con la familia siempre es un reto bien grande”, reconoció Muñoz Santiago, quien se graduó de bachillerato de la Universidad de Tampa.

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Este restaurante forma parte del Grupo Pepe, presidido por su padre Javier Muñoz, una figura conocida en el sector gastronómico local que ha abierto restaurantes como El Mesón de la Roosevelt, Cacio e Pepe y Josefina Vino y Cocina.

Salmón curado acompañado de crema de ají amarillo, aderezo de shiso, huevas de salmón, ‘shallots’ crujientes, ralladura de limón y micro shiso del restaurante Toru Modern Asian en Montehiedra. (Pablo Martínez Rodríguez)

El concepto de Toru nació de una necesidad que identificaron en la zona de Cupey, donde la oferta de comida asiática era limitada. “En esta zona, para comer asiático, las personas siempre tenían que ir a Condado o Guaynabo. Además, el puertorriqueño suele pensar que lo asiático es solo japonés o chino, pero Asia es mucho más”, explicó la empresaria. “Toru nace de la necesidad de un lugar que se enfoque en la gastronomía de varios países, por eso tenemos platos de Tailandia, Japón, China e India, entre otros países”.

Ese enfoque multicultural se refleja tanto en el menú como en la experiencia del restaurante. El ambiente busca transportar al comensal a una atmósfera moderna inspirada en Asia, con música y una iluminación que invita a quedarse.

“El restaurante tiene un estilo tipo ‘Japanese House’. El ambiente se presta mucho de noche porque es acogedor, por eso mucha gente lo busca para noches de citas”, mencionó Muñoz Santiago, quien siempre está presente en el local. “Sin embargo, los almuerzos se están moviendo muy bien y vamos a lanzar un menú con precios especiales y combos, enfocado en reuniones de negocios”.

Chuletas de cordero sazonadas con la mezcla de especias za’atar y servidas con un arroz basmati de azafrán, cítricos y hierbas, acompañado de una salsa velouté de curry de coco y nueces de pajuil tostadas, del restaurante Toru Modern Asian. (Pablo Martínez Rodríguez)

Menú interesante

Los aperitivos y platos fríos del menú muestran la amplitud de influencias asiáticas del restaurante, incluyendo una vibrante selección de sushi. Entre las opciones más destacadas se encuentra el Torched Salmon Nigiri, un nigiri de salmón flameado cubierto con un glaseado de miso, sal de matcha y cebollines frescos. También sobresale el Cured Salmon Tiradito, que presenta finas láminas de salmón curado acompañadas de crema de ají amarillo, aderezo de shiso, huevas de salmón, chalotas (‘shallots’) crujientes, ralladura de limón y micro shiso. A estos se suma el favorito de muchos, el Spicy Tuna Crispy Rice, con arroz frito crujiente coronado con atún picante y una mezcla de salsas que eleva cada bocado.

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En los platos principales, Toru ofrece elaboraciones que combinan técnicas asiáticas con ingredientes frescos. Una de las opciones más llamativas es el Za’atar Lamb Chops, chuletas de cordero de Nueva Zelanda sazonadas con la mezcla de especias za’atar y servidas con un aromático arroz basmati de azafrán, cítricos y hierbas, acompañado de una delicada salsa velouté de curry de coco y nueces de pajuil tostadas. Por otro lado, para quienes buscan algo diferente, el Miso Butter Filet Mignon ofrece un corte tierno con mantequilla de miso y bok choy rostizado, mientras que las Hokkaido Scallops in Thai Curry presenta ostiones bañados en un cremoso curry rojo de coco con arroz jazmín.

El restaurante Toru Modern Asian, en The Marketplace at Montehiedra tiene un espacio interior de 1,000 pies cuadrados aproximadamente. (Pablo Martínez Rodríguez)

Para cerrar la visita, la sección de postres invita a un final dulce con influencias japonesas. Por ejemplo, el Mango Sorbet combina la frescura del mangó con texturas como masa filo de hojaldre crujiente y un delicado pudín de coco, coronado con un toque de especias japonesas. Si se busca algo más llamativo, el Crisp Chocolate Cake & Black Sesame Cream mezcla el sabor intenso del chocolate caliente con la sutileza del helado de sésamo negro, resultando en un contraste armonioso y memorable. El menú fue creado por el chef del restaurante, Etienne Arias.

Toda esta fusión de sabores se complementa con una carta de cócteles que mezcla sabores asiáticos y caribeños de manera creativa. Entre las opciones más llamativas está el Kunisaki Martini, una variación elegante del clásico martini que incorpora aceite infusionado de shiitake, aportando un toque distinto. Para quienes prefieren algo más refrescante, el Kyoshi combina mezcal, tequila y pepino en un coctel brillante y ligeramente picante, perfecto para comenzar la velada. Adicional a esto, tiene en el menú cócteles clásicos, cervezas asiáticas, sake japonés y vinos de todo tipo.

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El restaurante Toru Modern Asian cuenta con un área de barra. (Pablo Martínez Rodríguez)

Constante evolución

A casi un año de su apertura, Muñoz Santiago ya piensa en cómo continuar evolucionando el concepto. Aunque por ahora no contempla expandir el restaurante a otros lugares, sí busca mantener el menú en constante transformación. “El plan es mantenernos aquí y seguir evolucionando el menú. La gastronomía asiática es tan amplia que siempre hay espacio para cambiar”, destacó la joven empresaria. “Ya hicimos el primer cambio de menú y tuvo muy buena aceptación. Queremos seguir innovando, sobre todo en esta zona, donde no hay competencia similar”.

En lo personal, la joven empresaria también visualiza su futuro ligado a la industria gastronómica y al crecimiento del grupo familiar. “Me veo colaborando en la empresa y con mi papá, porque me encanta. Queremos abrir otros conceptos que sentimos que hacen falta en Puerto Rico y seguir evolucionando como grupo”, concluyó.