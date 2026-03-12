Opinión
GastronomíaRestaurantes
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Las Marías celebrará su Festival de la China Dulce

Del 13 al 15 de marzo podrá disfrutar de una variedad de actividades y gastronomía, en la plaza pública del municipio del oeste

12 de marzo de 2026 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El Festival de la China Dulce apoya a los agroempresarios del país. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El Festival de la China Dulce celebra su edición 37 del 13 al 15 de marzo en la plaza pública San Carlos del municipio de Las Marías.

RELACIONADAS

El evento, que rinde honor al fruto que se da en las fincas de Las Marías, contará con múltiples kioscos de comida puertorriqueña y postres preparados a base de la china dulce.

También habrá un gran despliegue de artesanías, machinas para niños, paseos en trolley, desfiles, comparsas, concursos y múltiples presentaciones musicales en tarima.

Festival de la China Dulce en Las Marías.
Festival de la China Dulce en Las Marías. (Suministrada)

“Esta es una fiesta en donde celebramos nuestra cultura y brindamos espacio para que nuestros agricultores puedan vender los frutos que han cosechado durante el año, particularmente la china dulce que se da en nuestros campos gracias al clima y las buenas condiciones de nuestro suelo marieño. Invitamos a todas las familias puertorriqueñas a que lleguen a nuestro pueblo, disfruten con nosotros de esta gran fiesta y apoyen a los agricultores, artesanos y comerciantes que estarán durante todo el fin de semana”, expresó el alcalde de Las Marías, Edwin Soto Santiago.

Festival de la China Dulce en Las Marías.
Festival de la China Dulce en Las Marías. (Suministrada)

Las actividades del viernes, 13 comenzarán a las 10:00 a.m. con el desfile de las escuelas y una comparsa. La agenda de música en vivo que correrá durante todo el fin de semana incluye participaciones de Roberto Orellana, Plenéalo, Pirulo y la Tribu, Barreto El Show, Grupo Esencia, Harold Pratts, La Tribu de Abrante, Junte Hermanos Sanabria y Los Pleneros de la Cresta, entre otros artistas.

El sábado, 14 se celebrará la Batalla de Improvisadores en la cual participarán cuatro trovadores cubanos contra otros cuatro puertorriqueños. El domingo, 15 será el turno del concurso de trovadores “Pico a Pico”, con sobre $8 mil en premios.

Las Marías
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
