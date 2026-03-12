Las Marías celebrará su Festival de la China Dulce

El Festival de la China Dulce celebra su edición 37 del 13 al 15 de marzo en la plaza pública San Carlos del municipio de Las Marías.

El evento, que rinde honor al fruto que se da en las fincas de Las Marías, contará con múltiples kioscos de comida puertorriqueña y postres preparados a base de la china dulce.

También habrá un gran despliegue de artesanías, machinas para niños, paseos en trolley, desfiles, comparsas, concursos y múltiples presentaciones musicales en tarima.

Festival de la China Dulce en Las Marías. (Suministrada)

“Esta es una fiesta en donde celebramos nuestra cultura y brindamos espacio para que nuestros agricultores puedan vender los frutos que han cosechado durante el año, particularmente la china dulce que se da en nuestros campos gracias al clima y las buenas condiciones de nuestro suelo marieño. Invitamos a todas las familias puertorriqueñas a que lleguen a nuestro pueblo, disfruten con nosotros de esta gran fiesta y apoyen a los agricultores, artesanos y comerciantes que estarán durante todo el fin de semana”, expresó el alcalde de Las Marías, Edwin Soto Santiago.

Las actividades del viernes, 13 comenzarán a las 10:00 a.m. con el desfile de las escuelas y una comparsa. La agenda de música en vivo que correrá durante todo el fin de semana incluye participaciones de Roberto Orellana, Plenéalo, Pirulo y la Tribu, Barreto El Show, Grupo Esencia, Harold Pratts, La Tribu de Abrante, Junte Hermanos Sanabria y Los Pleneros de la Cresta, entre otros artistas.