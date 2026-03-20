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Daniel “El Travieso” y Karen Barrera se convertirán en padres este 2026

La pareja anunció el embarazo a través de un vídeo en las redes sociales

20 de marzo de 2026 - 4:42 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Daniel “El Travieso” y la mexicana Karen Barrera se casaron en 2022. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La creadora de contenido Karen Barrera, esposa del influencer puertorriqueño Daniel “El Travieso” Ruiz, compartió hoy en sus redes sociales un vídeo en el que anuncian que se convertirán en padres este año 2026.

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En el pietaje se observa a la pareja vestidos de blanco y revelan las imágenes del sonograma y una botitas tejidas. Ambos lucen felices y radiantes en un atardecer del Viejo San Juan.

“Esperándote con todo nuestro amor. Baby 2026″, fue el mensaje que acompañó la publicación.

En agosto de 2025, Barrera y Ruiz habían publicado un emotivo mensaje en el que revelaron la pérdida de su bebé, a quien esperaban con ilusión.

Hoy sería el día en el que anunciaríamos con alegría la llegada de un nuevo miembro a nuestra familia, pero los planes de Dios son más grandes que los nuestros, aunque cueste entenderlo”, escribió Barrera en aquel momento.

La pareja contrajo nupcias en México en el 2022.

El musical de Daniel El Travieso debutó en la noche de ayer, viernes, en El Centro de Bellas Artes de Caguas. (Suministrada)El polifacético YouTuber Daniel Ruiz demostró sus talentos en la actuación, el baile y el canto. (Suministrada)(Suministrada)
1 / 15 | El debut de Daniel El Travieso en el teatro. El musical de Daniel El Travieso debutó en la noche de ayer, viernes, en El Centro de Bellas Artes de Caguas. (Suministrada)

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