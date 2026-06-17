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Shakira es captada sonriente junto a Manuel García-Rulfo y desata rumores

La cantante y el actor fueron fotografiados saliendo de un hotel

17 de junio de 2026 - 11:37 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Shakira (Agencia EFE)
Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Una serie de fotografías convirtieron a Shakira y al actor mexicano Manuel García-Rulfo en tendencia en las redes sociales. Y es que, ambos fueron captados juntos, desatando especulaciones sobre un posible romance.

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Las imágenes, difundidas por medios estadounidenses, muestran a la cantante y al protagonista de “Pedro Páramo” saliendo del Sunset Tower Hotel de Los Ángeles, mientras platicaban y se reían.

En una de las fotografías, incluso, se puede ver al actor recargado en lo que parece ser la cabina del valet parking, y sonriendo, y a un lado de él está la colombiana, cargando con una chamarra en las manos y con una expresión relajada.

La banda mexicana de rock Maná y la cantante Lila Downs protagonizaron el inicio del espectáculo musical de la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Azteca de Ciudad de México. Con su emblemática canción "Oye mi amor", la agrupación originaria de Guadalajara, una de las sedes mundialistas en el país, se encargó de poner el ambiente previo al arranque del partido entre las selecciones de México y Sudáfrica, que marcará el inicio de esta inédita Copa del Mundo organizada de manera conjunta entre México, Estados Unidos y Canadá.Shakira está cargo del himno "Dai Dai".
1 / 13 | De Shakira a Maná: así se encendió la fiesta del fútbol mundial. La banda mexicana de rock Maná y la cantante Lila Downs protagonizaron el inicio del espectáculo musical de la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Azteca de Ciudad de México. - Natacha Pisarenko

Segundos más tarde, aparece la camioneta de García-Rulfo, y, como buen caballero le abrió la puerta a la cantante para después irse juntos.

El encuentro llamó la atención porque ocurre en un momento destacado para ambos. Mientras Shakira sigue cosechando éxitos con su gira "Las Mujeres Ya No Lloran", él continúa posicionando su carrera en Hollywood gracias a sus trabajos en la serie “The Lincoln Lawyer” y su aparición en la cinta “Jurassic World: Rebirth”.

La reacción de los fans tampoco se hizo esperar, sobre todo porque, aseguram, desde hace mucho tiempo no veían a la intérprete de “Pies descalzos” tan feliz.

“¿Qué?, me muero”, “Se ve super feliz”, “Tiene muy buenos gustos”, “Nada perdida, está bien guapo”, “Madre mía, Shakira se ve espectacular”, son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Anteriormente, Shakira había sido involucrada sentimentalmente con el piloto Lewis Hamilton y el actor inglés Lucien Laviscount. Por su parte, Rulfo sostuvo una relación con Audrey McGraw, hija de los cantantes de música country Tim McGraw y Faith Hill.

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El Universal es un periódico fundado en 1916 en México. Durante más de 100 años, ha sido una fuente confiable de noticias y análisis, abarcando una amplia gama de temas nacionales...
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