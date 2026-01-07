Opinión
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

“¿Dolida de qué?”: Aleska Génesis niega estar molesta por el junte de Manelyk y Luca

La mexicana y el italiano recibieron el 2026 sonrientes y cariñosos en Suiza

7 de enero de 2026 - 1:38 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Aleska Génesis Castellanos en la creadora de la línea de fragancias "Mala". (Instagram)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Tras las fotografías de Luca Onestini y Manelyk González juntos en Suiza, Aleska Génesis no tardó en reaccionar desde su cuenta de X (Twitter), pero luego borró el mensaje que decía: “El tiempo me dio la razón”. Sin embargo, en su visita al programa “En casa con Telemundo”, no dudó en opinar sobre el encuentro de su exnovio con la que fuera su contrincante en “La casa de los famosos All-Stars”.

La venezolana no desaprovechó el momento para mencionar su marca de perfumes. “Lo bueno de todo esto es que cuando sucede algo así las ventas de mis perfumes aumentan”, dijo.

No obstante, para responder la pregunta de Carlos Adyan, quien quiso saber su opinión, Aleska contestó: “Ya nada me sorprende”.

El boricua, por su parte, insistió en hablar más al respecto y hasta comparó el encuentro de González y Onestini con el de Aleska con “Caramelo”, quien mantuvo una breve relación con la mexicana. “Tú hiciste lo mismo”, le dijo el conductor a la modelo.

Castellano aclaró que su encuentro con el ganador de “LCDLF All-Stars” fue casual y ocurrió en un evento.

En cuanto a un posible romance entre su ex y Manelyk, la venezolana opinó: “Aquí todos somos adultos, todos estamos solteros, todos podemos hacer lo que se nos dé la gana y podemos estar con quién nos dé la gana y si ellos se sientes cómodos estando juntos, se ven hasta bellos”.

“La Mala” confesó que le envió las fotos de González y Onestini a “Caramelo”. “Nos reímos. Te voy a decir algo, otra estafada más”, comentó.

Por otro lado, aclaró que borró los mensajes en redes sociales luego de que los usuarios le dijeran que estaba “dolida”. “¿Dolida de qué? Me encanta que se hayan podido reencontrar”, expresó.

Asimismo, aseguró que los influencers se tomaron las fotos para llamar la atención en las plataformas digitales. “Ellos querían que nos pusiéramos a hablar de ellos”, concluyó.

El desfile fue parte de San Juan Moda y contó con la participación de celebridades como Aleska Génesis, Rodrigo Romeh y Clovis Nienow, de “La Casa de los Famosos 4”.Luis Antonio decidió darle continuidad a una de sus colecciones favoritas. Luis Antonio junto a Kiara Liz Ortega y Jennifer Colón.
1 / 17 | Aleska Génesis, Clovis Nienow y Rodrigo Romeh modelan la nueva colección de Luis Antonio . El desfile fue parte de San Juan Moda y contó con la participación de celebridades como Aleska Génesis, Rodrigo Romeh y Clovis Nienow, de “La Casa de los Famosos 4”. - Suministrada/ Gabriel Caro
