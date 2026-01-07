“¿Dolida de qué?”: Aleska Génesis niega estar molesta por el junte de Manelyk y Luca

La venezolana no desaprovechó el momento para mencionar su marca de perfumes. “Lo bueno de todo esto es que cuando sucede algo así las ventas de mis perfumes aumentan”, dijo.

No obstante, para responder la pregunta de Carlos Adyan, quien quiso saber su opinión, Aleska contestó: “Ya nada me sorprende”.

El boricua, por su parte, insistió en hablar más al respecto y hasta comparó el encuentro de González y Onestini con el de Aleska con “Caramelo”, quien mantuvo una breve relación con la mexicana. “Tú hiciste lo mismo”, le dijo el conductor a la modelo.

Castellano aclaró que su encuentro con el ganador de “LCDLF All-Stars” fue casual y ocurrió en un evento.

PUBLICIDAD

En cuanto a un posible romance entre su ex y Manelyk, la venezolana opinó: “Aquí todos somos adultos, todos estamos solteros, todos podemos hacer lo que se nos dé la gana y podemos estar con quién nos dé la gana y si ellos se sientes cómodos estando juntos, se ven hasta bellos”.

“La Mala” confesó que le envió las fotos de González y Onestini a “Caramelo”. “Nos reímos. Te voy a decir algo, otra estafada más”, comentó.

Por otro lado, aclaró que borró los mensajes en redes sociales luego de que los usuarios le dijeran que estaba “dolida”. “¿Dolida de qué? Me encanta que se hayan podido reencontrar”, expresó.

Asimismo, aseguró que los influencers se tomaron las fotos para llamar la atención en las plataformas digitales. “Ellos querían que nos pusiéramos a hablar de ellos”, concluyó.