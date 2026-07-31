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Vigilan a seis ballenas piloto tras varamiento masivo en Humacao

El DRNA redirigió los animales hacia aguas más profundas y mantendrá personal en la zona ante la posibilidad de que regresen a la costa

31 de julio de 2026 - 11:27 AM

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De ocurrir otro varamiento, el personal especializado tomaría muestras para evaluar el estado de salud de los ejemplares y determinar el próximo paso. (Suministradas)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Seis ballenas piloto protagonizaron este viernes un varamiento masivo en la costa de Punta Santiago, en Humacao, pero personal del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) las redirigió tras entrar a una zona de poca profundidad.

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La doctora Grisel Rodríguez Ferrer, coordinadora del Programa de Rescate de Mamíferos Marinos del DRNA, informó a El Nuevo Día que tres ballenas hasta un área “bastante llana”, lo que requirió la intervención del personal de la agencia y de ciudadanos que se encontraban en el lugar.

Tras las labores, las ballenas se encontraban flotando y nadando, mientras personal permanecía en el agua vigilando su condición y verificando que continuaran su trayectoria mar adentro.

“Ahora mismo tenemos personal pendiente de los animales desde el agua, verificando que estén bien y que sigan su camino”, indicó Rodríguez Ferrer en una actualización ofrecida durante la tarde.

La funcionaria explicó que la prioridad en las próximas horas será mantener la vigilancia para asegurarse de que los ejemplares no regresen a la costa.

Zona donde quedaron varadas las ballenas.
Zona donde quedaron varadas las ballenas. (Pablo Martínez Rodríguez)

“Lo ideal es que mantengamos la vigilancia. Estos varamientos, cuando los animales están enfermos, pueden provocar que vuelvan a varar hoy o durante el fin de semana”, advirtió.

El DRNA mantendrá personal en la zona y realizará recorridos por las playas cercanas para detectar rápidamente si alguno de los animales vuelve a quedar atrapado en aguas poco profundas o encalla nuevamente.

De ocurrir otro varamiento, el personal especializado tomaría muestras para evaluar el estado de salud de los ejemplares y determinar el próximo paso, que podría incluir una nueva intervención para devolverlos al mar o la evaluación de otras alternativas junto con autoridades federales.

Por el momento, se desconoce qué provocó que las seis ballenas piloto se acercaran hasta la costa.

Rodríguez Ferrer explicó que será necesario evaluar distintos factores, entre ellos la condición de los animales, las corrientes marítimas y cualquier cambio ambiental que pudiera haber contribuido al incidente.

Un biólogo de la Reserva Natural de Humacao alertó en la mañana al DRNA sobre la situación. Personal del Programa de Rescate de Mamíferos Marinos y del Cuerpo de Vigilantes acudió al lugar, mientras integrantes del Centro de Conservación de Manatíes se movilizaron para colaborar con la intervención.

Permanecer fuera del agua puede ocasionarles complicaciones graves, debido a que el peso de sus cuerpos puede ejercer presión sobre sus órganos.
Permanecer fuera del agua puede ocasionarles complicaciones graves, debido a que el peso de sus cuerpos puede ejercer presión sobre sus órganos. (Pablo Martínez Rodríguez)

Inicialmente, se informó que cuatro ejemplares fueron observados varados en el balneario de Punta Santiago, pero posteriormente se confirmó que el grupo estaba compuesto por seis ballenas.

Las ballenas piloto pertenecen a la familia de los delfínidos y suelen desplazarse en grupos matriarcales. Esa conducta social puede contribuir a los varamientos colectivos, pues los ejemplares tienden a permanecer juntos y seguir a otros miembros del grupo, incluso cuando alguno se encuentra enfermo o desorientado.

Rodríguez Ferrer señaló que los animales pueden superar los 20 pies de longitud y pesar alrededor de 1,500 libras, por lo que su manejo requiere espacio, equipos especializados y coordinación.

Permanecer fuera del agua puede ocasionarles complicaciones graves, debido a que el peso de sus cuerpos puede ejercer presión sobre sus órganos. Además, las altas temperaturas aumentan el riesgo de sobrecalentamiento y golpes de calor.

La funcionaria exhortó a las personas que encuentren a las ballenas, ya sea en el agua o encalladas, a mantener distancia, no tocarlas y comunicarse inmediatamente con el Cuerpo de Vigilantes del DRNA al 787-724-5700, o llamar al Sistema de Emergencias 9-1-1.

“Denle espacio al animal”, recalcó Rodríguez Ferrer, al advertir que se trata de ejemplares grandes que podrían encontrarse desorientados o bajo estrés.

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Breaking NewsHumacaoDRNABallenasMamíferosDepartamento de Recursos Naturales y AmbientalesCuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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