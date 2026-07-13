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Dos boricuas en la cocina de “Top Chef VIP 5”

Los puertorriqueños buscarán destacar entre 20 celebridades que competirán en el “reality show” de Telemundo por un premio de $200,000

13 de julio de 2026 - 3:41 PM

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Participantes de "Top Chef VIP 5". (Suministrada)
Bárbara Sepúlveda Núñez
Por Bárbara Sepúlveda Núñez
Periodista de Entretenimientobarbara.sepulveda@gfrmedia.com

La nueva temporada de “Top Chef VIP 5” está lista para encender los hornos y subir la temperatura —tanto dentro como fuera de la cocina— con 20 nuevos participantes, entre ellos dos puertorriqueños: el actor Carlos Ponce y la estrella de reality shows Nievelis González.

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Bajo la conducción, una vez más, de la actriz y presentadora Carmen Villalobos, la quinta edición regresa a la pantalla de Telemundo el martes, 1 de septiembre, a las 7:00 p.m., y contará nuevamente con los expertos: el chef Antonio “Toño” de Livier, la chef Tita y la chef Betty Vázquez.

Conoce a los 20 participantes que aceptaron este desafío:

- Athenea Pérez – Modelo y estrella de reality shows, reconocida por representar a su natal España en Miss Universe® 2024 y por su participación en el reality Los 50 de Telemundo.

- Aylín Mujica – Actriz y conductora cubana con una amplia trayectoria en exitosas telenovelas y programas de televisión. Formó parte de la tercera temporada de La Casa de los Famosos y ha sido conductora invitada de La Mesa Caliente, entre otros proyectos.

- Carlos “Caramelo” Cruz – Estrella de reality shows y creador de contenido dominicano que ganó la edición All-Stars de La Casa de los Famosos.

- Carlos Ferro – Actor mexicano reconocido por su trayectoria en exitosas producciones de Telemundo, como Perro Amor, Mi corazón insiste... en Lola Volcán y Reina de Corazones, entre otros proyectos televisivos.

- Carlos Ponce – Actor, cantante y conductor puertorriqueño que ha construido una exitosa carrera entre la televisión hispana y Hollywood. En Telemundo protagonizó producciones como Perro Amor, Santa Diabla y Silvana sin lana, mientras que en Hollywood participó en exitosas series y películas como 7th Heaven y Couples Retreat.

- Diana Haro – Actriz mexicana que ha participado en telenovelas y series en su natal México, además de conectar con la audiencia a través de sus redes sociales.

- Gaby Borges – Actriz mexicana que ha participado en numerosas producciones, incluidas las series de Telemundo Velvet, Sed de Venganza y Jenni Rivera: Mariposa de Barrio, entre otras.

- Guty Carrera – Estrella de reality shows y actor ecuatoriano-peruano, conocido por su participación en exitosos programas como la primera temporada de La Isla y la cuarta temporada de La Casa de los Famosos de Telemundo.

- José Joel – Cantante y actor mexicano que ha mantenido vivo el legado artístico de su padre, el inolvidable José José. Participó en el musical Timbiriche Vaselina.

- Kelly Ríos – Atleta y estrella de reality shows que se ha dado a conocer por su autenticidad en redes sociales y su participación en la octava temporada de Exatlón Estados Unidos.

- Lupillo Rivera – Cantante de música regional mexicana, ganador del GRAMMY y una de las voces más reconocidas del género. Participó en la cuarta temporada de La Casa de los Famosos y en su edición All-Stars de 2024, donde obtuvo el tercer lugar.

- Mauricio Garza – Actor mexicano destacado por sus interpretaciones en series y producciones de televisión, incluidas Parientes a la Fuerza y Betty en NY de Telemundo, entre otras.

- Miguel Arce – Actor, conductor y personalidad de la televisión peruana con trayectoria en series, programas de entretenimiento y reality shows, como Los 50 de Telemundo, donde fue finalista de la segunda temporada.

- Nailea Norvind – Primera actriz mexicana con una sólida trayectoria en cine, teatro y televisión. Es una de las figuras más icónicas de las telenovelas mexicanas.

- Nievelis González – Estrella de reality shows puertorriqueña que fue semifinalista en la segunda temporada de La Isla y de Los 50 de Telemundo.

- Ninel Conde – Actriz y cantante mexicana, una de las figuras más populares del entretenimiento hispano, que ha participado en numerosas producciones, entre ellas El Señor de los Cielos.

- Pedro Luis “La Divaza” Figueroa – Influencer, creador de contenido y personalidad venezolana con millones de seguidores en redes sociales. Participó en la cuarta temporada de La Casa de los Famosos.

- Roberto Romano – Actor mexicano conocido por su participación en telenovelas y reality shows de competencia, como la primera temporada de La Casa de los Famosos, Exatlón Estados Unidos y las series de Telemundo Lobo, Sed de Venganza y El Señor de los Cielos, entre otras.

- Sheynnis Palacios – Modelo y Miss Universe 2023, quien hizo historia al convertirse en la primera nicaragüense en conquistar la corona del certamen internacional.

- Stephanie Salas – Reconocida actriz mexicana con una destacada trayectoria en la música, la televisión y el teatro. Ha sido parte de importantes producciones, como la exitosa serie de Netflix La Casa de las Flores.

En esta nueva temporada de Top Chef VIP, las celebridades pondrán a prueba sus habilidades culinarias en cada episodio bajo la mirada del exigente jurado, que evaluará su desempeño, pondrá a prueba su evolución y decidirá quién continúa en la competencia y quién deberá abandonar la cocina.

Al final, solo uno logrará conquistar el título de Top Chef VIP 5 y llevarse el premio de $200,000 en efectivo.

Tags
Top Chef VIPReality ShowsTelemundo
ACERCA DEL AUTOR
Bárbara Sepúlveda Núñez
Bárbara Sepúlveda NúñezArrow Icon
Bárbara Sepúlveda Núñez es madre de dos niñas y cuenta con un bachillerato en Periodismo de la Escuela de Comunicación Ferré Rangel de la Universidad del Sagrado Corazón. En 2017, trabajó...
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