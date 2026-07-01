15 películas y series que llegan a Netflix y otras plataformas de ‘streaming’ en julio

El mes de julio llega con una oferta de contenido “streaming” variada y fácil de disfrutar, que incluye aventuras, nostalgia, suspenso, historias inspiradas en la vida real y hasta comedias ligeras para pasarla bien. Entre el regreso de personajes como Enola Holmes y varias propuestas nuevas, plataformas como Netflix, Amazon Prime Video y Apple TV+ apuestan a acompañarte este mes con un contenido ideal para engancharte desde el primer episodio o simplemente a invitarte a disfrutar de una buena película.

Estos son algunos estrenos que estarán disponibles durante las próximas semanas:

Enola Holmes 3

Estreno: 1 de julio de 2026

Plataforma: Netflix

Formato: Película

De qué trata: La intrépida joven detective Enola Holmes (Millie Bobby Brown) viaja hasta la isla de Malta persiguiendo una nueva aventura. Allí, sus sueños personales y profesionales chocarán de frente, mientras intenta resolver un caso mucho más enredado y peligroso que cualquiera que haya enfrentado en el pasado.

Elle

Estreno: 1 de julio de 2026

Plataforma: Amazon Prime Video

Formato: Serie

De qué trata: Esta serie invita a viajar en el tiempo para conocer a una joven Elle Woods (Lexi Minetree) durante sus años de secundaria. Acompañaremos a este icónico personaje en las experiencias escolares y de vida que terminaron moldeando a la encantadora y brillante mujer que todos conocimos y amamos en la película original de “Legally Blonde”.

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Abandonados

Estreno: 1 de julio de 2026

Plataforma: Hulu

Formato: Docuserie

De qué trata: En 1984, tres niños pequeños fueron encontrados abandonados en una estación de tren en Barcelona sin que nadie reclamara su custodia. Cuarenta años después, aquellos niños, ya convertidos en adultos y criados con amor por una pareja de educadores, deciden emprender una intensa búsqueda para resolver el misterio de su pasado: descubrir quiénes eran sus padres biológicos y por qué los dejaron allí.

No tengo miedo

Estreno: 8 de julio de 2026

Plataforma: Netflix

Formato: Serie

De qué trata: Durante el verano de 1986 en un tranquilo pueblo rural de México, Miguel (Aldo Navarro), un niño de 10 años, descubre a otro pequeño llamado Felipe (Yago Andreus) oculto en el fondo de un hoyo. Aunque al principio cree que es un fantasma, pronto entablan una amistad secreta. Sin embargo, Miguel no tardará en darse cuenta de una verdad aterradora: Felipe ha sido secuestrado, y todas las pistas apuntan a que los culpables son los adultos en quienes él más confiaba.

Little House on the Prairie

Estreno: 9 de julio de 2026

Plataforma: Netflix

Formato: Serie

De qué trata: Una nueva y fresca adaptación de los icónicos libros semiautobiográficos de Laura Ingalls Wilder, que fueron una popular serie de televisión en la década de 1970. La producción mezcla el drama familiar esperanzador, con una épica historia de supervivencia y los orígenes del oeste americano, ofreciendo una mirada colorida y cruda a los triunfos y dificultades de los pioneros que forjaron la frontera.

Miguel Ángel Blanco: El caso que cambió a España

Estreno: 10 de julio de 2026

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Plataforma: Netflix

Formato: Documental

De qué trata: Este documental revive las intensas 48 horas en las que España entera contuvo el aliento y millones de personas se movilizaron para intentar evitar el trágico asesinato del joven concejal Miguel Ángel Blanco a manos de la banda terrorista ETA. Coincidiendo con el 29 aniversario de su muerte, este filme recuerda ese momento histórico de solidaridad colectiva en el que la sociedad vasca finalmente perdió el miedo.

The Westies

Estreno: 12 de julio de 2026

Plataforma: Amazon Prime Video

Formato: Serie

De qué trata: Un crudo drama criminal ambientado en la Nueva York de la década de 1980, enfocado en la infame y violenta pandilla irlandesa conocida como “The Westies”. A pesar de estar en desventaja numérica frente a la mafia italiana, la brutalidad del grupo les permite negociar un trato que ayuda a la construcción del Centro de Convenciones Jacob Javits, en Manhattan.

Murder 101

Estreno: 13 de julio de 2026

Plataforma: Amazon Prime Video

Formato: Docuserie

De qué trata: En un tranquilo pueblo de Tennessee, un profesor de sociología de escuela superior y sus alumnos deciden investigar como proyecto escolar una serie de crímenes sin resolver ocurridos décadas atrás. Lo que arranca como una tarea escolar, pronto se convierte en una investigación real y profunda en la que los estudiantes conectan pistas olvidadas para dar voz a las víctimas.

Ride or Die

Estreno: 15 de julio de 2026

Plataforma: Amazon Prime Video

Formato: Película

De qué trata: Las mejores amigas Debbie (Octavia Spencer) y Judith (Hannah Waddingham) creían saberlo todo la una de la otra, hasta que Debbie descubre que su amiga es una asesina internacional. Cuando un trabajo sale terriblemente mal y un fantasma del pasado reaparece, ambas se verán obligadas a huir juntas en un alocado viaje por carretera a través de Europa, escapando de criminales peligrosos y agentes de la ley.

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Lucky

Estreno: 15 de julio de 2026

Plataforma: Apple TV+

Formato: Película

De qué trata: Basada en una exitosa novela, la historia sigue a una joven (Anya Taylor-Joy) que logró dejar atrás el entorno criminal en el que fue criada, para construir una vida normal. Sin embargo, el destino la obligará a abrazar su lado más oscuro y delictivo una última vez, en un intento desesperado por escapar definitivamente de los fantasmas de su pasado.

The Hawk

Estreno: 16 de julio de 2026

Plataforma: Netflix

Formato: Serie

De qué trata: Lonnie Hawkins (Will Ferrell) fue el golfista número uno del mundo en 2004, pero ahora se encuentra en el declive de su carrera. Aunque su cuerpo le pide a gritos que se retire y su propia familia sabe que sus mejores años ya pasaron, su corazón se resiste a rendirse. Lonnie se niega a tirar la toalla y está convencido de que se encuentra a un solo golpe de lograr el regreso más grande en la historia del golf y completar el Grand Slam.

Deseo

Estreno: 17 de julio de 2026

Plataforma: Netflix

Formato: Película

De qué trata: Lucero (Ludwika Paleta) es una abogada exitosa con una vida aparentemente perfecta, que se deja llevar por un romance apasionado y prohibido con el joven entrenador de natación de su hija (Óscar Casas). Lo que inicia como una aventura inofensiva, pronto se transforma en una peligrosa amenaza para su matrimonio y su carrera. Tras desatarse consecuencias trágicas, Lucero descubrirá los extremos a los que es capaz de llegar para proteger a su familia.

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Stuart Fails to Save the Universe

Estreno: 23 de julio de 2026

Plataforma: HBO Max

Formato: Serie

De qué trata: En este ‘spin-off’ de comedia de “The Big Bang Theory”, el dueño de la tienda de cómics, Stuart Bloom (Kevin Sussman), rompe accidentalmente un dispositivo inventado por Sheldon y Leonard, provocando un caos multiversal. Para intentar restaurar la realidad, Stuart contará con la caótica ayuda de su novia Denise (Lauren Lapkus), el geólogo Bert (Brian Posehn) y el astuto Barry Kripke (John Ross Bowie).

The Truthers

Estreno: 24 de julio de 2026

Plataforma: Netflix

Formato: Película

De qué trata: Ruth (Stéphanie Magnin) regresa a la casa familiar tras la extraña muerte de su madre. Allí se reencuentra con su padre, Martín (José Coronado), un hombre jubilado que se ha vuelto gruñón y vive completamente obsesionado con una siniestra teoría conspirativa. La convivencia se vuelve tan tensa y el comportamiento de él tan errático que Ruth empieza a sospechar algo aterrador: que su propio padre podría ser el responsable de la muerte de su madre.

72 Hours

Estreno: 24 de julio de 2026

Plataforma: Netflix

Formato: Película