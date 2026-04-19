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Conciertos de Rosalía provocan temblores sísmicos en Barcelona

Según el sismólogo Jordi Díaz Cusí los sismos se detectaron durante los espectáculos de la artista en su ciudad natal

19 de abril de 2026 - 2:03 PM

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La cantante Rosalía. (Vianney Le Caer)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Barcelona- Los cuatro conciertos que Rosalía ha celebrado esta semana en Barcelona hicieron vibrar a la ciudad más allá de las paredes del Palau Sant Jordi: provocaron temblores sísmicos registrados por un acelerómetro del Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña, según el sismólogo Jordi Díaz Cusí.

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Díaz Cusí, investigador del GEO3BCN-CSIC, un instituto vinculado al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, publicó en X un gráfico que muestra los datos de “agitación sísmica” de los días 13, 15, 17 y 18 de abril -días en que Rosalía actuó en Barcelona- captados por un acelerómetro del Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña situado a 500 metros del Estadio Olímpico en Montjuïc, al lado del Palau Sant Jordi.

El gráfico de ondas registró que entre las 9:00 p.m. y las 12:00 de la medianoche de esos días hubo dos picos de actividad inusual sísmica: “Mismo patrón, horas de inicio ligeramente diferentes”, ha señalado.

El canal de X oficial del CSIC en Cataluña también recogía hace unos días las aportaciones de Díaz, que lleva divulgando sobre las vibraciones sísmicas de distintos espectáculos de la ciudad desde hace tiempo.No es algo extraño que los conciertos provoquen vibraciones que recogen los sismógrafos; de hecho, el GEO3BCN llegó a publicar en sus redes a inicios de año un ‘Wrapped sísmico 2025’, una clasificación que recogía los conciertos “más activos” captados en los sensores del Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña, y que el año pasado ganó Lady Gaga.

“El análisis de estos datos confirma que el ritmo, la energía del público y la ‘bailabilidad’ de cada canción se traducen en señales sísmicas claramente identificables”, señalaron.

Rosalía se despidió ayer sábado de Barcelona en su cuarto y último concierto en la ciudad para presentar el álbum ‘Lux’, ante un Palau Sant Jordi lleno con 18,000 asistentes, que corearon temas llenos de percusión y electrónica como ‘Berghain’, y otros más líricos como ‘Mio Cristo Piange Diamanti’.Tras sus actuaciones en Barcelona, la cantante tiene la vista puesta ya en Ámsterdam, donde tocará el 22 y 23 de abril.

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RosalíasismoConciertos
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