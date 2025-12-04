Opinión
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Rosalía cerrará su gira mundial “Lux” en Puerto Rico

La cantante española anunció la serie de conciertos que la traen a la isla en el 2026

4 de diciembre de 2025 - 10:35 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Rosalía vendrá en concierto en Puerto Rico. (Instagram (@rosalia.vt))
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

Tras el lanzamiento de su nuevo disco “Lux”en el que canta en trece idiomas, la cantante Rosalía llega con una gira mundial que cerrará en el 2026 en Puerto Rico.

RELACIONADAS

La cantante que grabó el nuevo álbum musical junto a la Orquesta Sinfónica de Londres, anunció hoy, jueves, las fechas de la gira mundial que arrancaría el 16 de marzo en Francia. Esa primera etapa de su gira “Lux” traerá el 3 de septiembre de 2026 a la artista catalana al Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

La gira tendrá un recorrido de 42 espectáculos en arenas en 17 países en apoyo a su aclamado nuevo álbum Lux, disponible bajo el sello discográfico Columbia Records. La serie de conciertos, producida por Live Nation, comenzará en marzo en Lyon, Francia, en el LDLC Arena, con presentaciones en Francia, Suiza, Italia, España, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Colombia, Chile, Argentina, Brasil, México y Puerto Rico.

La venta de boletos para el concierto en el Coliseo de Puerto Rico será a partir del jueves, 11 de diciembre a las 10:00 a.m. en Ticketera.com

Rosalía ofreció su concierto el 9 de septiembre de 2022, en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot como parte de su gira Motomami World Tour. Luego regresó en el 2023 a la isla en una participación que hizo en el espectáculo de Rauw Alejandro, su expareja.

La gira dará vida al cuarto álbum de estudio de Rosalía. El disco incluye colaboraciones con Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz, Yahritza, Yves Tumor y la Escolania de Montserrat y Cor Cambra Palau de la Música Catalana.

Desde su lanzamiento, Lux ha logrado el debut comercial más fuerte de su carrrera. El álbum debutó en el #1 del Spotify Global Top Albums Chart, marcando el segundo debut global #1 de la artista, y obtuvo el mayor debut en streaming para una artista femenina de habla hispana en la plataforma.

Cuando Rosalía lanzó "Los Ángeles" en 2017, llevaba una estética de corte clásico y notas flamencas, prendas de aire moderno y limpio con estampados de pequeños lunares.Un estilo que rápidamente evolucionó cuando presentó el video de su tema "Malamente", el primer sencillo del disco "El mal querer" (2018), en el que mantiene la esencia flamenca mezclada con aires callejeros pero sin perder sofisticaciónEn esta nueva era, Rosalía se vuelca a un minimalismo místico y una estética religiosa y espiritual
1 / 10 | Rosalía y su sentido de la moda. Cuando Rosalía lanzó "Los Ángeles" en 2017, llevaba una estética de corte clásico y notas flamencas, prendas de aire moderno y limpio con estampados de pequeños lunares. - Instagram (@rosalia.vt)
ACERCA DEL AUTOR
Damaris Hernández Mercado
Damaris Hernández MercadoArrow Icon
Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
