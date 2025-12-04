Rosalía cerrará su gira mundial “Lux” en Puerto Rico

Tras el lanzamiento de su nuevo disco “Lux”en el que canta en trece idiomas, la cantante Rosalía llega con una gira mundial que cerrará en el 2026 en Puerto Rico.

La cantante que grabó el nuevo álbum musical junto a la Orquesta Sinfónica de Londres, anunció hoy, jueves, las fechas de la gira mundial que arrancaría el 16 de marzo en Francia. Esa primera etapa de su gira “Lux” traerá el 3 de septiembre de 2026 a la artista catalana al Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

La gira tendrá un recorrido de 42 espectáculos en arenas en 17 países en apoyo a su aclamado nuevo álbum Lux, disponible bajo el sello discográfico Columbia Records. La serie de conciertos, producida por Live Nation, comenzará en marzo en Lyon, Francia, en el LDLC Arena, con presentaciones en Francia, Suiza, Italia, España, Portugal, Países Bajos, Bélgica, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Colombia, Chile, Argentina, Brasil, México y Puerto Rico.

PUBLICIDAD

La venta de boletos para el concierto en el Coliseo de Puerto Rico será a partir del jueves, 11 de diciembre a las 10:00 a.m. en Ticketera.com

Rosalía ofreció su concierto el 9 de septiembre de 2022, en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot como parte de su gira Motomami World Tour. Luego regresó en el 2023 a la isla en una participación que hizo en el espectáculo de Rauw Alejandro, su expareja.

La gira dará vida al cuarto álbum de estudio de Rosalía. El disco incluye colaboraciones con Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz, Yahritza, Yves Tumor y la Escolania de Montserrat y Cor Cambra Palau de la Música Catalana.

Desde su lanzamiento, Lux ha logrado el debut comercial más fuerte de su carrrera. El álbum debutó en el #1 del Spotify Global Top Albums Chart, marcando el segundo debut global #1 de la artista, y obtuvo el mayor debut en streaming para una artista femenina de habla hispana en la plataforma.