Rosalía revela la razón de su celibato

Rosalía habló con franqueza sobre su vida personal y profesional durante su participación en el programa “La Revuelta”, en el que respondió preguntas directas sobre su intimidad y el impacto de su agenda en su vida cotidiana.

La cantante confirmó que atraviesa un periodo de celibato vinculado al estrés, asegurando que la carga laboral disminuye su libido y le genera efectos psicológicos. Pese a ello, dijo que el impulso creativo y el disfrute por la música siguen siendo el eje de su rutina.

“Cero relaciones sexuales. Yo llevo épocas de celibato cuando tengo mucho trabajo y mucho estrés: mi libido baja. Trabajar con niveles muy altos de exigencia hace que mi cortisol suba y mi deseo sexual disminuya”, reveló la artista española.

En medio de la conversación, relató una experiencia reciente ocurrida mientras dormía. Explicó que tuvo un sueño que se manifestó de manera física al despertar, algo que describió como poco frecuente en su vida.

PUBLICIDAD

Según indicó, este tipo de episodios pueden estar relacionados con cómo el cuerpo y la mente reaccionan frente a etapas de tensión o falta de actividad íntima.

Rosalía también recordó un momento inesperado vivido en pleno concierto. Mientras interpretaba una nota alta, un insecto entró accidentalmente en su boca.

Ante la sorpresa, decidió tragarlo para no interrumpir la actuación y mantener la continuidad del espectáculo, una reacción que definió como instintiva y orientada a evitar detener la presentación.

Respecto a sus proyectos, la cantante enfatizó que su nuevo disco “Lux” está pensado para escucharse de principio a fin, con transiciones que conectan las canciones en un solo recorrido sonoro.

Añadió que, a pesar del desgaste que implica viajar constantemente, seguirá presentándose en vivo para mantener el vínculo con su público y compartir su música de manera directa.