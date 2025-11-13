Opinión
13 de noviembre de 2025
85°lluvia ligera
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Rosalía comparte tierno momento con fan puertorriqueña: “Voy a llorar”

La cantante publicó el detalle en sus redes sociales

13 de noviembre de 2025 - 2:07 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El blanco es el color protagonista de esta nueva etapa. Vestida de blanco acudió a varios desfiles de la semana de la moda de París y hasta mostró sus axilas también teñidas de blanco (Instagram (@rosalia.vt))
Víctor Ramos Rosado
Por Víctor Ramos Rosado
Periodista de Entretenimientovictor.ramos@gfrmedia.com

Fue un mensaje de los cielos. La cantante catalana Rosalía compartió este jueves una foto en sus historias de Instagram, en la que muestra una tierna carta escrita a mano por una joven fan de Puerto Rico.

RELACIONADAS

“Rosalía: De mujer a mujer, gracias. Inspiras a toda la comunidad artística de Puerto Rico. Te amamos mucho”, reza la carta.

La cantante, que recién celebra el lanzamiento de su álbum “LUX”, acompañó la foto con su reacción al dulce detalle. “Voy a llorar. Estoy en un vuelo y ha venido una angelita a traerme esto…”, escribió en la publicación.

Captura de pantalla con la carta compartida por la artista en sus redes sociales.
Captura de pantalla con la carta compartida por la artista en sus redes sociales. (captura)

“‘LUX’ se siente tan espiritual y femenino. Lo amo (sic)”, continúa la brevísima carta, acompañada por varios dibujos de corazones, y firmada solo con el nombre de “Gabriela”.

En su más reciente producción, un disco altamente experimental, tanto en su sonoridad como en sus temas, la cantante aborda una estética inspirada en lo divino, lo sacro y lo religioso, en contraste directo con la feminidad.

El álbum incluye temas grabados con segmentos en más de una decena de idiomas, al igual que canciones enteras en otros lenguajes como italiano y alemán, con colaboraciones de artistas internacionales como Björk, Carminho, Yves Tumor, entre otros.

Tags
RosalíaMúsica urbana
ACERCA DEL AUTOR
Víctor Ramos Rosado
Víctor Ramos RosadoArrow Icon
Víctor Ramos Rosado es periodista de Entretenimiento y Estilos de Vida en El Nuevo Día. Cubre temas relacionados con cultura, entretenimiento, música, literatura y gastronomía. Se especializa en periodismo narrativo y...
