Rosalía comparte tierno momento con fan puertorriqueña: “Voy a llorar”

Fue un mensaje de los cielos. La cantante catalana Rosalía compartió este jueves una foto en sus historias de Instagram, en la que muestra una tierna carta escrita a mano por una joven fan de Puerto Rico.

“Rosalía: De mujer a mujer, gracias. Inspiras a toda la comunidad artística de Puerto Rico. Te amamos mucho”, reza la carta.

La cantante, que recién celebra el lanzamiento de su álbum “LUX”, acompañó la foto con su reacción al dulce detalle. “Voy a llorar. Estoy en un vuelo y ha venido una angelita a traerme esto…”, escribió en la publicación.

Captura de pantalla con la carta compartida por la artista en sus redes sociales. (captura)

“‘LUX’ se siente tan espiritual y femenino. Lo amo (sic)”, continúa la brevísima carta, acompañada por varios dibujos de corazones, y firmada solo con el nombre de “Gabriela”.

En su más reciente producción, un disco altamente experimental, tanto en su sonoridad como en sus temas, la cantante aborda una estética inspirada en lo divino, lo sacro y lo religioso, en contraste directo con la feminidad.