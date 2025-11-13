Rosalía comparte tierno momento con fan puertorriqueña: “Voy a llorar”
La cantante publicó el detalle en sus redes sociales
13 de noviembre de 2025 - 2:07 PM
Fue un mensaje de los cielos. La cantante catalana Rosalía compartió este jueves una foto en sus historias de Instagram, en la que muestra una tierna carta escrita a mano por una joven fan de Puerto Rico.
“Rosalía: De mujer a mujer, gracias. Inspiras a toda la comunidad artística de Puerto Rico. Te amamos mucho”, reza la carta.
La cantante, que recién celebra el lanzamiento de su álbum “LUX”, acompañó la foto con su reacción al dulce detalle. “Voy a llorar. Estoy en un vuelo y ha venido una angelita a traerme esto…”, escribió en la publicación.
“‘LUX’ se siente tan espiritual y femenino. Lo amo (sic)”, continúa la brevísima carta, acompañada por varios dibujos de corazones, y firmada solo con el nombre de “Gabriela”.
En su más reciente producción, un disco altamente experimental, tanto en su sonoridad como en sus temas, la cantante aborda una estética inspirada en lo divino, lo sacro y lo religioso, en contraste directo con la feminidad.
El álbum incluye temas grabados con segmentos en más de una decena de idiomas, al igual que canciones enteras en otros lenguajes como italiano y alemán, con colaboraciones de artistas internacionales como Björk, Carminho, Yves Tumor, entre otros.
