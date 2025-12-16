Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Rosalía estrena el video musical de “La Perla”

El álbum Lux ha logrado el debut comercial más impactante de la carrera de Rosalía

16 de diciembre de 2025 - 9:24 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Rosalía y la moda (Instagram (@rosalia.vt))
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La cantante, compositora y productora ganadora del premio Grammy, Rosalía ha lanzado el video musical de “La Perla”, parte de su exitoso nuevo álbum Lux, dirigido por Stillz.

RELACIONADAS

En el envolvente video de “La Perla”, Rosalía recorre una serie de estilizadas viñetas de un mundo protector que revelan tanto su vulnerabilidad como su juguetona rebeldía. Junto con el increíble talento del director Stillz, Rosalía ayuda a dar vida al mundo de Lux.

Lux cosechó un éxito de crítica inmediato tras su lanzamiento, anunciado por Rolling Stone como “su propuesta más sorprendente hasta la fecha”, mientras que Pitchfork lo describió como una “sensata propuesta de pop clásico vanguardista que ruge a través del género, el romance y la religión. Si hay una única virtud vanguardista en el panorama de la música pop, es esta. Es maximalista, es ‘Lux’”.

Tras el triunfal lanzamiento de Lux, Rosalía anunció la gira Lux Tour 2026, que comenzará en Lyon, Francia, en el LDLC Arena, el 16 de marzo. Esta gira recorrerá Europa, Norteamérica y Sudamérica y Puerto Rico dando vida a Lux, grabado originalmente con la Orquesta Sinfónica de Londres dirigida por Daníel Bjarnason.

El álbum cuenta con la colaboración de varias personas, como Björk, Carminho, Estrella Morente, Silvia Pérez Cruz, Yahritza, Yves Tumor y la Escolanía de Montserrat i Cor Cambra Palau de la Música Catalana.

Lux ha logrado el debut comercial más impactante de la carrera de Rosalía, alcanzando el número 1 en la lista global de álbumes más vendidos de Spotify, lo que marca su segundo debut en la cima de las listas mundiales y el mayor debut en streaming de una artista femenina en español en la plataforma.

Más allá de la música, Rosalía se ha consolidado como un ícono de la moda y la cultura. Causó la atención mundial en la Gala del Met de 2025 con un vestido Balmain personalizado que apareció en Vogue, Harper’s Bazaar, Cosmopolitan y otras publicaciones.

También protagonizó la campaña de otoño de 2025 de Calvin Klein y es embajadora global de New Balance. Rosalía debutará como actriz en la tercera temporada de Euphoria en 2026.

Tags
RosalíaVídeos musicales
ACERCA DEL AUTOR
Listín Diario / GDA
Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 15 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: