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Revelan detalles de una alegada crisis matrimonial entre Christian Nodal y Ángela Aguilar

La joven cantante habría abandonado la casa donde vivía con su esposo y se instaló en el rancho de su madre, en Texas

19 de abril de 2026 - 2:06 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Christian Nodal y Ángela Aguilar (Instagram)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Ángela Aguilar y Christian Nodal estarían atravesando una crisis matrimonial tras la polémica que generó el videoclip de la canción “Un vals”, protagonizado por una modelo con tatuajes en el cuello y un piercing en la nariz como lo llevaría Cazzu.

El comunicador Gustavo Adolfo Infante fue el primero en reportar la situación en su programa ‘De Primera Mano’, donde afirmó que, según “sus fuentes”, estarían “separados Christian Nodal y Ángela Aguilar”. Sin embargo, no reveló más detalles.

Mientras, el periodista Javier Ceriani aseguró que la razón de la crisis entre la pareja no es solo por el video musical, sino que también existe el rumor de una supuesta infidelidad del artista, quien habría mantenido una relación extramarital con una mujer dominicana radicada en Miami, por lo que la hija de Pepe Águilar habría abandonado la casa donde vivía con su esposo y se instaló en el rancho de su madre, en Magnolia, Texas.

“El día martes, yo te cuento que Christian Nodal tiene una amante dominicana que conoce hace muchísimos años. El día martes te mostré el edificio de Miami donde Nodal asistía con su chófer a visitar una amante dominicana... la conoce hace muchísimos años”, relató el periodista a través de una transmisión en vivo.

“No es Ángela la que va a resolver este matrimonio, no es Aneliz, es Pepe el elegido por la familia. Tienen a la hija en cautiverio en el rancho y van a negociar como si fuera una pieza de ajedrez”, añadió.

Cabe destacar que desde que se desató la polémica hace casi una semana, la joven cantante no ha reaparecido ni en sus redes ni un su canal de WhatsApp, donde publicó por última vez el 5 de abril un mensaje con buenos deseos para sus seguidores.

Tags
Cristian NodalÁngela AguilarmatrimoniosCazzu
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