Todo en un mes: la historia de amor entre Christian Nodal, Cazzu y Ángela Aguilar

El nombre de Christian Nodal otra vez está dando de qué hablar, aunque no de manera positiva, el cantante de regional mexicano desató los comentarios y los memes después que relatara, con todo y fechas, cómo pasó de separarse de Cazzu, tras el nacimiento de su hija Inti, a enamorarse y casarse con Ángela Aguilar.

El cantante de 26 años sostiene que no le fue infiel a la trapera argentina, que sí le avisó que estaba saliendo con alguien, poco después le reveló de quién se trataba y él y Aguilar tuvieron que hacerlo público tras ser extorsionados por una revista, quienes tenían en su poder varias fotos de la boda espiritual que Nodal y la menor del clan Aguilar celebraron en Roma.

“No pensé que me iba a enamorar el mismo mes que terminé”, dijo en la entrevista que le dio a Adela Micha, en la que, durante un par de horas confiesa detalles de cómo fue su historia de amor con Cazzu y Ángela durante 2023, 2024 y 2025.

Christian enfatizó que se tardó mucho tiempo en salir a hablar sobre lo que varios catalogan como un triángulo amoroso, aunque él asegura que no hubo engaño, simplemente le hizo caso a sus sentimientos y actuó en consecuencia.

Lo que sí admitió es que se arrepiente de la rapidez con la que actuó; sin embargo, afirma que Ángela Aguilar es el amor de su vida y que desea pasar el resto de sus días junto a ella, con quien tuvo un primer acercamiento amoroso en la pandemia, aunque esta relación, dijo, no prospero. Cabe destacar que en la pandemia, Nodal estaba en una relación con la también cantante Belinda.

Cronología amorosa de Christian Nodal

14 de septiembre de 2023: Nace Inti, la hija de Christian Nodal y Cazzu.

8 mayo de 2024: Llega a su fin la relación Christian Nodal y Cazzu.

14 mayo 2024: Se da el primer beso entre Christian Nodal y Ángela Aguilar.

20 mayo 2024: Cazzu fue informada por Nodal de que él estaba saliendo con alguien.

23 mayo 2024: Noda y Cazzu hacen pública su ruptura.

25 mayo 2024: Nodal le informa a Cazzu que su pareja es Ángela Aguilar.

29 mayo 2024: Boda de Nodal con Ángela en Roma.

24 julio 2024: Christian Nodal y Ángela Aguilar se casan por el civil en una lujosa hacienda de Morelos.

24 de julio 2025: Christian Nodal y Ángela Aguilar celebran su primer aniversario de casados.

Durante su más reciente entrevista, el cantante le pidió perdón a su expareja Cazzu por haberse “mega enamorado” de su actual esposa, de quien a pesar de ya conocer desde años atrás, no se había enamorado hasta que conoció una versión más madura de ella.