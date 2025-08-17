Todo en un mes: la historia de amor entre Christian Nodal, Cazzu y Ángela Aguilar
El cantante mexicano detalló, hasta con fechas exactas, la cronología que lo llevó hasta los brazos de su actual esposa
17 de agosto de 2025 - 3:48 PM
El nombre de Christian Nodal otra vez está dando de qué hablar, aunque no de manera positiva, el cantante de regional mexicano desató los comentarios y los memes después que relatara, con todo y fechas, cómo pasó de separarse de Cazzu, tras el nacimiento de su hija Inti, a enamorarse y casarse con Ángela Aguilar.
El cantante de 26 años sostiene que no le fue infiel a la trapera argentina, que sí le avisó que estaba saliendo con alguien, poco después le reveló de quién se trataba y él y Aguilar tuvieron que hacerlo público tras ser extorsionados por una revista, quienes tenían en su poder varias fotos de la boda espiritual que Nodal y la menor del clan Aguilar celebraron en Roma.
“No pensé que me iba a enamorar el mismo mes que terminé”, dijo en la entrevista que le dio a Adela Micha, en la que, durante un par de horas confiesa detalles de cómo fue su historia de amor con Cazzu y Ángela durante 2023, 2024 y 2025.
Christian enfatizó que se tardó mucho tiempo en salir a hablar sobre lo que varios catalogan como un triángulo amoroso, aunque él asegura que no hubo engaño, simplemente le hizo caso a sus sentimientos y actuó en consecuencia.
Lo que sí admitió es que se arrepiente de la rapidez con la que actuó; sin embargo, afirma que Ángela Aguilar es el amor de su vida y que desea pasar el resto de sus días junto a ella, con quien tuvo un primer acercamiento amoroso en la pandemia, aunque esta relación, dijo, no prospero. Cabe destacar que en la pandemia, Nodal estaba en una relación con la también cantante Belinda.
Durante su más reciente entrevista, el cantante le pidió perdón a su expareja Cazzu por haberse “mega enamorado” de su actual esposa, de quien a pesar de ya conocer desde años atrás, no se había enamorado hasta que conoció una versión más madura de ella.
“De corazón le pido disculpas a la madre de mi hija, yo me mega enamore”, dice en un fragmento de la entrevista.
