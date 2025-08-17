Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Vídeos
Fotos
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Lotería
Especiales
17 de agosto de 2025
82°aguaceros
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Todo en un mes: la historia de amor entre Christian Nodal, Cazzu y Ángela Aguilar

El cantante mexicano detalló, hasta con fechas exactas, la cronología que lo llevó hasta los brazos de su actual esposa

17 de agosto de 2025 - 3:48 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Cazzu, Christian Nodal y Ángela Aguilar. (El Nuevo Día)
Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

El nombre de Christian Nodal otra vez está dando de qué hablar, aunque no de manera positiva, el cantante de regional mexicano desató los comentarios y los memes después que relatara, con todo y fechas, cómo pasó de separarse de Cazzu, tras el nacimiento de su hija Inti, a enamorarse y casarse con Ángela Aguilar.

RELACIONADAS

El cantante de 26 años sostiene que no le fue infiel a la trapera argentina, que sí le avisó que estaba saliendo con alguien, poco después le reveló de quién se trataba y él y Aguilar tuvieron que hacerlo público tras ser extorsionados por una revista, quienes tenían en su poder varias fotos de la boda espiritual que Nodal y la menor del clan Aguilar celebraron en Roma.

“No pensé que me iba a enamorar el mismo mes que terminé”, dijo en la entrevista que le dio a Adela Micha, en la que, durante un par de horas confiesa detalles de cómo fue su historia de amor con Cazzu y Ángela durante 2023, 2024 y 2025.

Christian enfatizó que se tardó mucho tiempo en salir a hablar sobre lo que varios catalogan como un triángulo amoroso, aunque él asegura que no hubo engaño, simplemente le hizo caso a sus sentimientos y actuó en consecuencia.

Lo que sí admitió es que se arrepiente de la rapidez con la que actuó; sin embargo, afirma que Ángela Aguilar es el amor de su vida y que desea pasar el resto de sus días junto a ella, con quien tuvo un primer acercamiento amoroso en la pandemia, aunque esta relación, dijo, no prospero. Cabe destacar que en la pandemia, Nodal estaba en una relación con la también cantante Belinda.

Cronología amorosa de Christian Nodal

  • 14 de septiembre de 2023: Nace Inti, la hija de Christian Nodal y Cazzu.
  • 8 mayo de 2024: Llega a su fin la relación Christian Nodal y Cazzu.
  • 14 mayo 2024: Se da el primer beso entre Christian Nodal y Ángela Aguilar.
  • 20 mayo 2024: Cazzu fue informada por Nodal de que él estaba saliendo con alguien.
  • 23 mayo 2024: Noda y Cazzu hacen pública su ruptura.
  • 25 mayo 2024: Nodal le informa a Cazzu que su pareja es Ángela Aguilar.
  • 29 mayo 2024: Boda de Nodal con Ángela en Roma.
  • 24 julio 2024: Christian Nodal y Ángela Aguilar se casan por el civil en una lujosa hacienda de Morelos.
  • 24 de julio 2025: Christian Nodal y Ángela Aguilar celebran su primer aniversario de casados.

Durante su más reciente entrevista, el cantante le pidió perdón a su expareja Cazzu por haberse “mega enamorado” de su actual esposa, de quien a pesar de ya conocer desde años atrás, no se había enamorado hasta que conoció una versión más madura de ella.

“De corazón le pido disculpas a la madre de mi hija, yo me mega enamore”, dice en un fragmento de la entrevista.

Tags
Christian NodalCazzuBelindaÁngela AguilarRelaciones de pareja
ACERCA DEL AUTOR
El Universal / GDA
El Universal es un periódico fundado en 1916 en México. Durante más de 100 años, ha sido una fuente confiable de noticias y análisis, abarcando una amplia gama de temas nacionales...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 17 de agosto de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: