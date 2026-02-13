Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Rosalía, Maluma y Thalía lideran los estrenos de la semana

Aquí los videos musicales

13 de febrero de 2026 - 11:33 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El cantante colombiano Maluma. (Agencia EFE)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El nuevo sencillo del álbum “LUX” de la española Rosalía, la versión cumbia de Thalía de un éxito de la música disco de los 70 y un dueto de Maluma con el fallecido Yeison Jiménez destacan en los estrenos semanales de la música en español.

RELACIONADAS

También resaltan la colaboración de los máximos exponentes de la bachata, Romeo Santos y Prince Royce, y cantantes de México como Kenia Os, ícono del pop joven, y Joss Favela, emblema del género regional mexicano.

Rosalía, entre lujo y divinidad

La catalana Rosalía lanzó el video de “Sauvignon blanc”, el tercer sencillo de su álbum “LUX”, en el que aparece acostada en un desierto con una estética definida por los críticos como “retro-glam” y “chic”, mientras canta sobre la plenitud personal, alcanzable solo mediante la divinidad y no los lujos materiales.

Thalía reinterpreta a ABBA

La mexicana Thalía reinterpreta con cumbia y “espanglish” el éxito de ABBA “Dancing queen”, que cumple 50 años de su lanzamiento, por lo que la cantante latina le rindió un homenaje al tema, que “representa ese mundo donde todas son reinas”, según ella.

Maluma canta con un fallecido amigo

El colombiano Maluma estrenó “Con el corazón”, una canción inédita que grabó con su compatriota Yeison Jiménez antes de su muerte el 10 de enero pasado mientras iba en una avioneta a Medellín. El artista de 32 años confesó que el deceso de su amigo le “cambió muchísimo la mentalidad” y le “ha invitado mucho a vivir en el presente”.

La realeza de la bachata se une

Romeo Santos y Prince Royce, conocidos como el “rey” y el “príncipe” de la bachata, se unen en “Dardos”, el tercer sencillo y el tema más escuchado de su álbum colaborativo “Better Late Than Ever”, con referencias astrológicas y una fusión de su género estrella con R&B, afrobeat, ritmos tropicales y arreglos sinfónicos.

El moderno pop mexicano de Kenia Os

Kenia Os, estrella juvenil de México, presenta “TÚ Y YO X SIEMPRE”, un tema escrito por Carla Morrison con pop moderno y letras sobre “promesas, complicidad y emociones auténticas”. Es el tercer sencillo de su próximo álbum “K de Karma”, que lanzará completo el 19 de marzo en el Palacio de los Deportes de México.

Cantautores del regional mexicano unidos

Joss Favela y Tombochio, cantautores del género regional mexicano, “unen sus voces y plumas” en “Nada Más”, un tema que mezcla música norteña con sonidos de los tumbados, que habla de una declaración amorosa y una invitación a una persona que se resiste a soltar todo el control y a entregarse con plenitud al amor.

Tags
RosalíaMalumaThalía
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 13 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: