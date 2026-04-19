“I love pinchos!”: Joe Jonas lució encantado en su visita a Puerto Rico

¿Cautivado con el pincho de pollo de Puerto Rico? El cantante Joe Jonas pisó suelo boricua en los pasados días y a través de un video en YouTube documentó lo bien que la pasó al disfrutar de los encantos de Puerto Rico.

Esto ocurrió luego de su aparición en el escenario en el concierto de Demi Lovato, el pasado 14 de abril de 2026, como invitado en el primer concierto de la gira “It’s Not That Deep Tour“ de la también exactriz de Disney, en el que sorprendió al público en Orlando, Florida, para cantar el icónico tema “This Is Me” de la película “Camp Rock”, en la que ambos llegaron a actuar en 2008, así como un segundo tema “On the Line”.

El también actor, de 36 años, narró y mostró lo que vivió por un par de días luego de llegar en un avión privado a San Juan, desde el cual tomó unas imágenes aéreas de Puerto Rico. Al abordar compartió: “Tengo la superstición de que tengo que tocar el avión dos veces y orar”.

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El intenso calor de la isla lo recibió y como amante del café, disfrutó de un “first sip of a Puerto Rican cafecito cortado”.

Durante su estadía estuvo acompañado de su novia, la modelo puertorriqueña Tatiana Gabriela, quien mencionó que lo ayuda con su español.

Mientras practicaba cómo pronunciar algunas palabras, contó que fue a una taquería, así como un “vintage shop”, y una pizzería.

En su segundo día, realizó la práctica del journaling, para beneficio de su salud mental, en la que incluyó una lista de agradecimiento.

Entre las otras actividades que realizó, también rodeado de otras personas, tomó más café, se dio un chapuzón en río con cascada, y visitó el área de Piñones y su playa, donde confesó: “I love pinchos”, y aseguró que sabía: “delicioso”.

Como si fuera poco, en el Viejo San Juan visitó varios lugares, entre ellos el establecimiento El Batey en donde tiene recuerdos de cuando celebró sus 18 años. Allí se dio una cerveza de marca local y brindó. “Es como si nunca hubiese envejecido”, indicó el hermano del medio de los Jonas.