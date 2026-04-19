Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

“I love pinchos!”: Joe Jonas lució encantado en su visita a Puerto Rico

El cantante estadounidense documentó a través de un video lo bien que la pasó al disfrutar de algunos de los encantos de la isla

19 de abril de 2026 - 1:34 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Joe Jonas se dio un chapuzón en uno de los ríos de Puerto Rico. (Youtube)
Shakira Vargas Rodríguez
Por Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimientoshakira.vargas@gfrmedia.com

¿Cautivado con el pincho de pollo de Puerto Rico? El cantante Joe Jonas pisó suelo boricua en los pasados días y a través de un video en YouTube documentó lo bien que la pasó al disfrutar de los encantos de Puerto Rico.

RELACIONADAS

Esto ocurrió luego de su aparición en el escenario en el concierto de Demi Lovato, el pasado 14 de abril de 2026, como invitado en el primer concierto de la gira “It’s Not That Deep Tour“ de la también exactriz de Disney, en el que sorprendió al público en Orlando, Florida, para cantar el icónico tema “This Is Me” de la película “Camp Rock”, en la que ambos llegaron a actuar en 2008, así como un segundo tema “On the Line”.

El también actor, de 36 años, narró y mostró lo que vivió por un par de días luego de llegar en un avión privado a San Juan, desde el cual tomó unas imágenes aéreas de Puerto Rico. Al abordar compartió: “Tengo la superstición de que tengo que tocar el avión dos veces y orar”.

El intenso calor de la isla lo recibió y como amante del café, disfrutó de un “first sip of a Puerto Rican cafecito cortado”.

Durante su estadía estuvo acompañado de su novia, la modelo puertorriqueña Tatiana Gabriela, quien mencionó que lo ayuda con su español.

Mientras practicaba cómo pronunciar algunas palabras, contó que fue a una taquería, así como un “vintage shop”, y una pizzería.

En su segundo día, realizó la práctica del journaling, para beneficio de su salud mental, en la que incluyó una lista de agradecimiento.

Entre las otras actividades que realizó, también rodeado de otras personas, tomó más café, se dio un chapuzón en río con cascada, y visitó el área de Piñones y su playa, donde confesó: “I love pinchos”, y aseguró que sabía: “delicioso”.

Como si fuera poco, en el Viejo San Juan visitó varios lugares, entre ellos el establecimiento El Batey en donde tiene recuerdos de cuando celebró sus 18 años. Allí se dio una cerveza de marca local y brindó. “Es como si nunca hubiese envejecido”, indicó el hermano del medio de los Jonas.

Sonriente y con un particular sentido del humor, relató su experiencia, les dio “mention” a todos los establecimientos locales que visitó y culminó tratando de decir: “¡No podrán creer lo que hice hoy!“.

Tags
Joe Jonas
ACERCA DEL AUTOR
Shakira Vargas Rodríguez
Shakira Vargas RodríguezArrow Icon
Nacida en la ciudad de Bayamón y criada en el sector Macún de Toa Baja, durante su niñez, Shakira Vargas Rodríguez siempre se sintió atraída por los acontecimientos del país, la...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 19 de abril de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: