Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
MagacínModa
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Joe Jonas y una modelo puertorriqueña: ¿señales de un nuevo romance?

Interacciones en redes sociales y presuntas fuentes cercanas apuntan a que el cantante de 36 años y la boricua de 28 estarían en una relación amorosa

8 de enero de 2026 - 11:59 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La exestrella de Disney se divorció el año pasado de la reconocida actriz Sophie Turner (Evan Agostini)
Por Magacín

El amor podría estar tocando nuevamente la puerta del cantante Joe Jonas. El artista y exestrella de Disney, de 36 años, estaría conociendo a la modelo puertorriqueña Tatiana Gabriela Mercado, quien ganó visibilidad recientemente al protagonizar el video musical “BAILE INoLVIDABLE” de Bad Bunny.

RELACIONADAS

De acuerdo con la revista People, que cita a “fuentes cercanas”, ambos comenzaron a vincularse a finales del verano pasado y tuvieron supuestos encuentros discretos, como “coffee dates” en Los Ángeles.

Las mismas fuentes de la revista señalan que, aunque Jonas salió con otras personas tras su divorcio de la actriz Sophie Turner, finalizado en septiembre de 2024, esta relación sería “distinta”, en el buen sentido. El exintegrante de la banda Jonas Brothers se habría tomado las cosas con calma, priorizando la confianza y la compatibilidad, especialmente en el contexto familiar, ya que comparte dos hijas con su exesposa conocida por su papel en la serie Game Of Thrones.

Las señales públicas no han pasado desapercibidas. A inicios de este mes, Jonas dejó un comentario con un emoji sugerente en una publicación de la influencer en Instagram, gesto que avivó la emoción entre seguidores.

Semanas antes, ambos fueron fotografiados paseando juntos en Nueva York, mientras que reportes previos ya los habían ubicado compartiendo tiempo en Los Ángeles.

Tags
Joe Jonas
ACERCA DEL AUTOR
Magacín
MagacínArrow Icon
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 8 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Magacín
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: