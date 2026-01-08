Joe Jonas y una modelo puertorriqueña: ¿señales de un nuevo romance?

El amor podría estar tocando nuevamente la puerta del cantante Joe Jonas. El artista y exestrella de Disney, de 36 años, estaría conociendo a la modelo puertorriqueña Tatiana Gabriela Mercado, quien ganó visibilidad recientemente al protagonizar el video musical “BAILE INoLVIDABLE” de Bad Bunny.

De acuerdo con la revista People, que cita a “fuentes cercanas”, ambos comenzaron a vincularse a finales del verano pasado y tuvieron supuestos encuentros discretos, como “coffee dates” en Los Ángeles.

Las mismas fuentes de la revista señalan que, aunque Jonas salió con otras personas tras su divorcio de la actriz Sophie Turner, finalizado en septiembre de 2024, esta relación sería “distinta”, en el buen sentido. El exintegrante de la banda Jonas Brothers se habría tomado las cosas con calma, priorizando la confianza y la compatibilidad, especialmente en el contexto familiar, ya que comparte dos hijas con su exesposa conocida por su papel en la serie Game Of Thrones.

Las señales públicas no han pasado desapercibidas. A inicios de este mes, Jonas dejó un comentario con un emoji sugerente en una publicación de la influencer en Instagram, gesto que avivó la emoción entre seguidores.