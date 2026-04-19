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Intercambio para ofrecer una perspectiva relevante, que ha sido revisada para mayor claridad, pero no del todo verificada.

prima:El galerista tropical: nuevo libro recoge las vivencias y la experiencia de Walter Otero

19 de abril de 2026 - 11:10 PM

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Walter Otero - Galerista Tropical (Karina Rivera)
Víctor Ramos Rosado
Por Víctor Ramos Rosado
Periodista de Entretenimientovictor.ramos@gfrmedia.com

Walter Otero sonríe mientras frota sus manos. La emoción en su rostro queda clara por el tamaño de su sonrisa. El sótano de su galería es algo así como la cueva de Alí Baba. Allí es donde se guardan los grandes tesoros. Pero la vida de un galerista está plagada por una importante ironía, el galerista es custodio, antes que todo, un guardián, guía y consejero, un mediador entre el mundo místico del arte y el mundano mundo material. Walter sabe esto bien, pero no deja de sentir felicidad cada vez que en ese trance pasa por sus manos algo verdaderamente especial, por poco que dure. A sus espaldas, colgando cuidadosamente de una estructura metálica, dos pinturas: un Campeche y un Oller.

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Artes plásticasArnaldo RocheJosé CampecheArte
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Víctor Ramos Rosado es periodista de Entretenimiento y Estilos de Vida en El Nuevo Día. Cubre temas relacionados con cultura, entretenimiento, música, literatura y gastronomía. Se especializa en periodismo narrativo y...
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