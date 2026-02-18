Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoCultura
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Pintura de Francisco Oller llega al Museo del Prado

La institución de arte incorpora a sus fondos la primera pintura de un pintor puertorriqueño

18 de febrero de 2026 - 10:12 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Captura de la obra Feria Francesa de Francisco Oller. (Museo El Prado) (Suministrada)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

¡Un Oller en el Prado!

RELACIONADAS

El Museo del Prado en Madrid anunció hoy, miércoles, que incorporó a sus colecciones la obra “Feria francesa” (ca. 1876), una pintura inédita del destacado pintor puertorriqueño Francisco Manuel Oller Cestero.

El maestro de la pintura puertorriqueña es uno de los pocos artistas latinoamericanos relacionado con la vanguardia parisina del siglo XIX.

La incorporación de la obra en la institución de arte en Madrid, permite contextualizar el diálogo artístico entre España, Francia y los territorios del Caribe en la segunda mitad del siglo XIX, según expone en declaraciones escritas el Museo del Prado.

La obra de Oller se expone en la sala 62 B del edificio Villanueva, del Museo del Prado, dedicada a artistas españoles y extranjeros vinculados a París. La obra fue adquirida tras su compra en subasta y una posterior restauración de la pintura.

Oller (1833–1917) es una de los grandes maestros de la pintura que pudo desarrollar una trayectoria marcada por sus estancias en París y en Puerto Rico. En Francia estableció contacto con los artistas Camille Pissarro y Paul Cézanne.

Su obra, destaca el Museo del Prado, ocupa un lugar singular en la historia del arte al combinar las búsquedas del impresionismo francés con motivos y sensibilidades caribeñas. La obra “Feria francesa” pertenece a una de sus estancias en París, en la que Oller exploró escenas urbanas, mercados y espacios sociales.

La pintura, adquirida con los fondos del Museo El Prado, recrea una parada de circo en plena actividad, el anuncio del espectáculo circense, tenderos y visitantes que se distribuyen en distintos planos de profundidad.

Oller utiliza una pincelada ágil y vibrante, en tonalidades de grises, ocres y colores otros tonos suaves, reflejo de la atmósfera de París. “Los edificios, pintados con trazos rápidos, actúan como marco para los personajes, tratados con una atención especial a gestos, indumentarias y relaciones entre ellos”, señala el Museo.

El cuadro es uno de los escasos ejemplos conservados de esta etapa realizados por Oller, cuya técnica resalta la representación de la luz y el movimiento.

La incorporación de la obra “Feria francesa” a las colecciones del museo español logra ampliar la mirada de de los artistas contribuyeron a la transformación del arte moderno en el mundo.

Tags
Museo de ArteEspañaArte
ACERCA DEL AUTOR
Damaris Hernández Mercado
Damaris Hernández MercadoArrow Icon
Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 18 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: