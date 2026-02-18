Pintura de Francisco Oller llega al Museo del Prado

¡Un Oller en el Prado!

El Museo del Prado en Madrid anunció hoy, miércoles, que incorporó a sus colecciones la obra “Feria francesa” (ca. 1876), una pintura inédita del destacado pintor puertorriqueño Francisco Manuel Oller Cestero.

El maestro de la pintura puertorriqueña es uno de los pocos artistas latinoamericanos relacionado con la vanguardia parisina del siglo XIX.

La incorporación de la obra en la institución de arte en Madrid, permite contextualizar el diálogo artístico entre España, Francia y los territorios del Caribe en la segunda mitad del siglo XIX, según expone en declaraciones escritas el Museo del Prado.

La obra de Oller se expone en la sala 62 B del edificio Villanueva, del Museo del Prado, dedicada a artistas españoles y extranjeros vinculados a París. La obra fue adquirida tras su compra en subasta y una posterior restauración de la pintura.

PUBLICIDAD

Oller (1833–1917) es una de los grandes maestros de la pintura que pudo desarrollar una trayectoria marcada por sus estancias en París y en Puerto Rico. En Francia estableció contacto con los artistas Camille Pissarro y Paul Cézanne.

Su obra, destaca el Museo del Prado, ocupa un lugar singular en la historia del arte al combinar las búsquedas del impresionismo francés con motivos y sensibilidades caribeñas. La obra “Feria francesa” pertenece a una de sus estancias en París, en la que Oller exploró escenas urbanas, mercados y espacios sociales.

La pintura, adquirida con los fondos del Museo El Prado, recrea una parada de circo en plena actividad, el anuncio del espectáculo circense, tenderos y visitantes que se distribuyen en distintos planos de profundidad.

Oller utiliza una pincelada ágil y vibrante, en tonalidades de grises, ocres y colores otros tonos suaves, reflejo de la atmósfera de París. “Los edificios, pintados con trazos rápidos, actúan como marco para los personajes, tratados con una atención especial a gestos, indumentarias y relaciones entre ellos”, señala el Museo.

El cuadro es uno de los escasos ejemplos conservados de esta etapa realizados por Oller, cuya técnica resalta la representación de la luz y el movimiento.