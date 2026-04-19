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Arrestan a Brandon “Bug” Hall, el actor que interpretó a Alfalfa en “The Little Rascals”

Lo hechos que se le imputan ocurrieron en el 2024

19 de abril de 2026 - 12:56 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Brandon ‘Bug’ Hall, actor que interpretó el personaje de "Alfalfa". (El Comercio / GDA)
Por El Universal / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Brandon “Bug” Hall, actor recordado por interpretar al simpático “Alfalfa Switzer” en la cinta “Los pequeños traviesos”, enfrenta ahora problemas legales.

De acuerdo con información publicada por TMZ, Hall fue arrestado el pasado lunes, en Ohio, tras ser acusado de no presentarse a una audiencia judicial programada en diciembre de 2024.

El caso se originó en octubre de ese mismo año, cuando Hall recibió una infracción de tránsito por no contar con un seguro de responsabilidad civil. La falta derivó en una cita ante el tribunal a la cual nunca acudió.

Hasta el momento, el actor no ha emitido comentarios sobre su arresto; sin embargo no es la primera vez que se se envuelto en conflictos legales.

En 2020, la exestrella infantil fue detenida en Texas luego de ser encontrado inhalando aire comprimido en la habitación de hotel. En ese entonces fue acusado de posesión de una sustancia química volátil, considerado un delito menor.

En los últimos años, Hall se ha mantenido alejado de la industria y el ojo publico. Junto a su esposa, Jill DeGroff, y sus cinco hijos, se mudó a una zona rural de Arkansas.

En entrevistas recientes, el actor reveló que decidió donar sus ahorras y gran parte de sus bienes materiales para hacer un “voto de pobreza”.

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