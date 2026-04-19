Arrestan a Brandon “Bug” Hall, el actor que interpretó a Alfalfa en “The Little Rascals”

Brandon “Bug” Hall, actor recordado por interpretar al simpático “Alfalfa Switzer” en la cinta “Los pequeños traviesos”, enfrenta ahora problemas legales.

De acuerdo con información publicada por TMZ, Hall fue arrestado el pasado lunes, en Ohio, tras ser acusado de no presentarse a una audiencia judicial programada en diciembre de 2024.

El caso se originó en octubre de ese mismo año, cuando Hall recibió una infracción de tránsito por no contar con un seguro de responsabilidad civil. La falta derivó en una cita ante el tribunal a la cual nunca acudió.

Hasta el momento, el actor no ha emitido comentarios sobre su arresto; sin embargo no es la primera vez que se se envuelto en conflictos legales.

En 2020, la exestrella infantil fue detenida en Texas luego de ser encontrado inhalando aire comprimido en la habitación de hotel. En ese entonces fue acusado de posesión de una sustancia química volátil, considerado un delito menor.

PUBLICIDAD

En los últimos años, Hall se ha mantenido alejado de la industria y el ojo publico. Junto a su esposa, Jill DeGroff, y sus cinco hijos, se mudó a una zona rural de Arkansas.