Arrestan a Britney Spears: conoce qué fue lo que ocurrió
La detención se dio en el condado de Ventura, en California
5 de marzo de 2026 - 11:11 AM
La superestrella del pop Britney Spears fue arrestada el miércoles por la noche en el condado de Ventura, California, por supuestamente conducir en estado de embriaguez (DUI, en inglés).
La información fue confirmada a la publicación de entretenimiento TMZ por fuentes policíacas del estado. El arresto se habría dado a eso de las 9:30 p.m. y esta habría sido fichada a eso de las 3:00 a.m. Posteriormente, fue puesta en libertad.
Al momento, según TMZ, sus representantes no han emitido comentarios al respecto.
