Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Arrestan a Britney Spears: conoce qué fue lo que ocurrió

La detención se dio en el condado de Ventura, en California

5 de marzo de 2026 - 11:11 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Britney Spears. (Agencia EFE)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La superestrella del pop Britney Spears fue arrestada el miércoles por la noche en el condado de Ventura, California, por supuestamente conducir en estado de embriaguez (DUI, en inglés).

RELACIONADAS

La información fue confirmada a la publicación de entretenimiento TMZ por fuentes policíacas del estado. El arresto se habría dado a eso de las 9:30 p.m. y esta habría sido fichada a eso de las 3:00 a.m. Posteriormente, fue puesta en libertad.

Al momento, según TMZ, sus representantes no han emitido comentarios al respecto.

Tags
Breaking NewsBritney SpearsCalifornia
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 5 de marzo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: