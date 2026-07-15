Llegará a Puerto Rico memorabilia de Celia Cruz para celebrar su centenario

El inconfundible estilo que convirtió a Celia Cruz en un ícono universal de la música latina llegará a Puerto Rico este verano.

Como parte de la celebración de los 100 años del nacimiento de la Reina de la Salsa, el público podrá apreciar una extraordinaria colección de vestidos, pelucas, zapatos, carteras y accesorios originales que formaron parte de la historia personal y artística de la legendaria cantante.

Como parte del concierto “Azúcar: 100 años de Celia Cruz”, que presentará la Orquesta Filarmónica Arturo Somohano en una producción de Rafo Muñiz, la celebración de su centenario incluirá la vistosa exhibición de la Reina de la Salsa como antesala a sus funciones.

Más que una exhibición de moda, la colección representa un recorrido por la evolución artística de una mujer que redefinió la música latina y rompió barreras para generaciones de artistas. Cada pieza refleja parte de la personalidad vibrante, la elegancia y el inconfundible sello que convirtió a Celia Cruz en una figura irrepetible de la cultura hispana.

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La colección “Azúcar: 100 años de Celia Cruz” se podrá apreciar, libre de costo, en el atelier de Gustavo Arango en The Mall of San Juan desde el jueves, 30 de julio hasta el jueves, 13 de agosto, en horario de 10:00 a.m. a 8:00 p.m. El sábado, 15 de agosto, la exhibición llegará a la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes de Santurce como un regalo especial para los fanáticos de la música de Celia que asistirán al concierto.

“Es un honor recibir en mi espacio memorabilia de una de las figuras más trascendentales e icónicas de la música latina. El legado de Celia en el mundo de la moda y el estilo fue tan inmenso como su paso por la industria musical, donde marcó generaciones. Estoy seguro de que los visitantes estarán maravillados con las piezas y la energía de tener un pedacito de Celia en Puerto Rico”, compartió el diseñador Gustavo Arango.

La memorabilia de Celia ha recorrido el mundo y, este año, con motivo de su centenario, aún más. Ha estado en el Museo Nacional de Historia Americana del Smithsonian en Washington, D.C., el Museo Bass en Miami y pronto llegará al Rock and Roll Hall of Fame, donde Celia Cruz será la primera artista latina en ser reconocida.

“Agradezco a todo Puerto Rico por el cariño y la deferencia que siempre han tenido hacia Celia Cruz y su legado. Me siento muy feliz de que este año tan significativo podamos tener dos eventos trascendentales como lo será el concierto con la prestigiosa Orquesta Filarmónica Arturo Somohano y la talentosísima Lena Burke, así como esta exhibición de su estilo inolvidable”, compartió Omer Pardillo, guardián y albacea del gigantesco legado de Celia Cruz.

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