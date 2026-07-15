Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
15 de julio de 2026
89°Bruma
EntretenimientoCultura
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Llegará a Puerto Rico memorabilia de Celia Cruz para celebrar su centenario

Las históricas piezas estarán en Puerto Rico antes de formar parte de la colección permanente del Rock and Roll Hall of Fame en Cleveland, Ohio

15 de julio de 2026 - 2:44 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El público podrá apreciar una extraordinaria colección de vestidos, pelucas, zapatos, carteras y accesorios originales de Celia Cruz. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El inconfundible estilo que convirtió a Celia Cruz en un ícono universal de la música latina llegará a Puerto Rico este verano.

RELACIONADAS

Como parte de la celebración de los 100 años del nacimiento de la Reina de la Salsa, el público podrá apreciar una extraordinaria colección de vestidos, pelucas, zapatos, carteras y accesorios originales que formaron parte de la historia personal y artística de la legendaria cantante.

Como parte del concierto “Azúcar: 100 años de Celia Cruz”, que presentará la Orquesta Filarmónica Arturo Somohano en una producción de Rafo Muñiz, la celebración de su centenario incluirá la vistosa exhibición de la Reina de la Salsa como antesala a sus funciones.

Más que una exhibición de moda, la colección representa un recorrido por la evolución artística de una mujer que redefinió la música latina y rompió barreras para generaciones de artistas. Cada pieza refleja parte de la personalidad vibrante, la elegancia y el inconfundible sello que convirtió a Celia Cruz en una figura irrepetible de la cultura hispana.

La colección “Azúcar: 100 años de Celia Cruz” se podrá apreciar, libre de costo, en el atelier de Gustavo Arango en The Mall of San Juan desde el jueves, 30 de julio hasta el jueves, 13 de agosto, en horario de 10:00 a.m. a 8:00 p.m. El sábado, 15 de agosto, la exhibición llegará a la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes de Santurce como un regalo especial para los fanáticos de la música de Celia que asistirán al concierto.

“Es un honor recibir en mi espacio memorabilia de una de las figuras más trascendentales e icónicas de la música latina. El legado de Celia en el mundo de la moda y el estilo fue tan inmenso como su paso por la industria musical, donde marcó generaciones. Estoy seguro de que los visitantes estarán maravillados con las piezas y la energía de tener un pedacito de Celia en Puerto Rico”, compartió el diseñador Gustavo Arango.

La memorabilia de Celia ha recorrido el mundo y, este año, con motivo de su centenario, aún más. Ha estado en el Museo Nacional de Historia Americana del Smithsonian en Washington, D.C., el Museo Bass en Miami y pronto llegará al Rock and Roll Hall of Fame, donde Celia Cruz será la primera artista latina en ser reconocida.

“Agradezco a todo Puerto Rico por el cariño y la deferencia que siempre han tenido hacia Celia Cruz y su legado. Me siento muy feliz de que este año tan significativo podamos tener dos eventos trascendentales como lo será el concierto con la prestigiosa Orquesta Filarmónica Arturo Somohano y la talentosísima Lena Burke, así como esta exhibición de su estilo inolvidable”, compartió Omer Pardillo, guardián y albacea del gigantesco legado de Celia Cruz.

El concierto “Azúcar: 100 años de Celia Cruz” se celebrará el sábado, 15 de agosto, a las 8:30 p.m. en la Sala de Festivales del Centro de Bellas Artes de Santurce. Es una producción de Rafo Muñiz para ProLat Entertainment y la Fundación Arturo Somohano. Los boletos ya están disponibles a través de Ticketcenter y en la boletería del Centro de Bellas Artes de Santurce.

Tags
Celia Cruz
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 15 de julio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: