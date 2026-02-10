Sin colores ni alianzas: todo sobre la semana final de “Exatlón Estados Unidos 10″
Dos boricuas se mantienen en la competencia de Telemundo
10 de febrero de 2026 - 5:04 PM
La recta final ha comenzado y los circuitos de República Dominicana nunca habían sido tan implacables. En “Exatlón Estados Unidos 10″, el tiempo de las estrategias en equipo ha terminado para dar paso a la lucha individual más feroz de la temporada.
Si eres de los que no se quiere perder ni un solo segundo de esta etapa decisiva, hemos preparado la guía con el calendario de actividades, las reglas de salida y los detalles para que acompañes a tus favoritos hasta el último aliento de la competencia este 15 de febrero.
Esta última semana se rige por un formato de “muerte súbita” donde la efectividad semanal determina quién sigue en pie. Así se desarrollarán los días previos al cierre:
El momento que definirá al campeón y la campeona de esta edición histórica ya tiene un lugar en la agenda. La gran final de “Exatlón Estados Unidos 10″ se llevará a cabo el próximo lunes, 16 de febrero de 2026 a las 8:00 p.m.
Hasta la fecha se mantienen en la competencia: Dan Pastrana, Wilmarie Negrón, Kelvin Noé Rentería, Anisa Guajardo, José Juan Vázquez “El Gallito”, Denisse Novoa, Emmanuel Jáquez y Viviana Michel.
