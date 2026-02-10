Sin colores ni alianzas: todo sobre la semana final de “Exatlón Estados Unidos 10″

La recta final ha comenzado y los circuitos de República Dominicana nunca habían sido tan implacables. En “Exatlón Estados Unidos 10″, el tiempo de las estrategias en equipo ha terminado para dar paso a la lucha individual más feroz de la temporada.

Si eres de los que no se quiere perder ni un solo segundo de esta etapa decisiva, hemos preparado la guía con el calendario de actividades, las reglas de salida y los detalles para que acompañes a tus favoritos hasta el último aliento de la competencia este 15 de febrero.

Calendario semana final “Exatlón Estados Unios 10″

Esta última semana se rige por un formato de “muerte súbita” donde la efectividad semanal determina quién sigue en pie. Así se desarrollarán los días previos al cierre:

Lunes, 9 de febrero -“Duelo de Sentencia”: El equipo perdedor pondrá en riesgo a su integrante con menor porcentaje.

El equipo perdedor pondrá en riesgo a su integrante con menor porcentaje. Martes, 10 de febrero - “Jornada de Sentencia” y eliminación directa: Un atleta dirá adiós a la competencia de manera inmediata tras un duelo en la arena.

Un atleta dirá adiós a la competencia de manera inmediata tras un duelo en la arena. Miércoles, 11 de febrero: Continuación de los duelos de clasificación y blindaje individual por rendimiento.

Continuación de los duelos de clasificación y blindaje individual por rendimiento. Jueves, 12 de febrero: Última jornada de eliminación regular. Los porcentajes acumulados serán clave para evitar el duelo de riesgo.

Última jornada de eliminación regular. Los porcentajes acumulados serán clave para evitar el duelo de riesgo. Viernes, 13 de febrero: Batalla especial por beneficios o ventajas estratégicas para la gran final.

Batalla especial por beneficios o ventajas estratégicas para la gran final. Domingo, 15 de febrero: Semifinal. Los mejores de la temporada buscarán asegurar su pase al duelo definitivo por el título.

Gran final

El momento que definirá al campeón y la campeona de esta edición histórica ya tiene un lugar en la agenda. La gran final de “Exatlón Estados Unidos 10″ se llevará a cabo el próximo lunes, 16 de febrero de 2026 a las 8:00 p.m.

