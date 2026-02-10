Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Sin colores ni alianzas: todo sobre la semana final de “Exatlón Estados Unidos 10″

Dos boricuas se mantienen en la competencia de Telemundo

10 de febrero de 2026 - 5:04 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Dan Pastrana es uno de los boricuas que se mantiene en la competencia. (Facebook)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

La recta final ha comenzado y los circuitos de República Dominicana nunca habían sido tan implacables. En “Exatlón Estados Unidos 10″, el tiempo de las estrategias en equipo ha terminado para dar paso a la lucha individual más feroz de la temporada.

RELACIONADAS

Si eres de los que no se quiere perder ni un solo segundo de esta etapa decisiva, hemos preparado la guía con el calendario de actividades, las reglas de salida y los detalles para que acompañes a tus favoritos hasta el último aliento de la competencia este 15 de febrero.

Calendario semana final “Exatlón Estados Unios 10″

Esta última semana se rige por un formato de “muerte súbita” donde la efectividad semanal determina quién sigue en pie. Así se desarrollarán los días previos al cierre:

  • Lunes, 9 de febrero -“Duelo de Sentencia”: El equipo perdedor pondrá en riesgo a su integrante con menor porcentaje.
  • Martes, 10 de febrero - “Jornada de Sentencia” y eliminación directa: Un atleta dirá adiós a la competencia de manera inmediata tras un duelo en la arena.
  • Miércoles, 11 de febrero: Continuación de los duelos de clasificación y blindaje individual por rendimiento.
  • Jueves, 12 de febrero: Última jornada de eliminación regular. Los porcentajes acumulados serán clave para evitar el duelo de riesgo.
  • Viernes, 13 de febrero: Batalla especial por beneficios o ventajas estratégicas para la gran final.
  • Domingo, 15 de febrero: Semifinal. Los mejores de la temporada buscarán asegurar su pase al duelo definitivo por el título.

Gran final

El momento que definirá al campeón y la campeona de esta edición histórica ya tiene un lugar en la agenda. La gran final de “Exatlón Estados Unidos 10″ se llevará a cabo el próximo lunes, 16 de febrero de 2026 a las 8:00 p.m.

Hasta la fecha se mantienen en la competencia: Dan Pastrana, Wilmarie Negrón, Kelvin Noé Rentería, Anisa Guajardo, José Juan Vázquez “El Gallito”, Denisse Novoa, Emmanuel Jáquez y Viviana Michel.

Tommy Ramos, Primera y cuarta temporada, FamososYarishna Ayala, Primera temporada, ContendientesWilanier Betancourt, Séptima temporada, Contendientes
1 / 23 | Atletas puertorriqueños que han competido en "Exatlón Estados Unidos". Tommy Ramos, Primera y cuarta temporada, Famosos - LUIS ALCALA DEL OLMO
Tags
ExatlónTelemundotelevisiónReality Shows
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 10 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: