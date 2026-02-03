Dos boricuas compiten rumbo a la gran final de “Exatlón Estados Unidos 10″

La décima temporada de “Exatlón Estados Unidos”, “Arena de Campeones”, se encuentra en una etapa decisiva. Solo restan dos semanas de desafíos para decidir quiénes serán los campeones: un hombre y una mujer.

Aunque mantendrán los tradicionales colores de equipo, rojo y azul, las alianzas se hacen más pequeñas porque los triunfos dejarán de ser colectivos y se convertirán en personales. Asimismo, cada uno conoce las debilidades y fortalezas del otro, lo que aumenta la psicología competitiva y reduce la empatía.

Entre tanto, dos boricuas se mantienen en la competencia competencia por los $200,000. Ellos son:

Wilmarie Negrón

Esta décima temporada no solo ha demostrado ser una dura competidora, sino una pieza clave y líder del equipo azul. La enfermera y atleta puertorriqueña ha destacado en las carreras de obstáculos, pero tendrá que vencer a dos grandes “amigas” si quiere continuar en el camino.

Dan “El Halcón” Pastrana

Otro líder natural del equipo rojo que ha destacado por su increíble fuerza, evidenciada en sus músculos. Otro favorito que no va ondeando la bandera, sino que podría dar el campanazo que nadie se espera. Es un exbeisbolista puertorriqueño que combina espíritu competitivo con faceta artística.

Anoche, Alejandra Maldonado, del equipo rojo, se despidió de la competencia tras perder un intenso duelo de eliminación contra Johanna Gómez. Por su parte, Viviana Michel se consolidó como pieza clave para los Famosos, al asegurar la victoria para mantener la Villa y evitar el duelo de eliminación.