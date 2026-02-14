Dan Pastrana derrota a Wilmarie Negrón y se gana un auto deportivo en “Exatlón Estados Unidos 10″

A solo horas, los aficionados de la televisión hispana conocerán los nombres de los ganadores de “Exatlón Estados Unidos 10″ de Telemundo. Dan Pastrana y Wilmarie Negrón, los dos boricuas convocados para esta temporada, se mantienen en la competencia que llegará a su final el próximo lunes.

Anoche, los seis semifinalistas recibieron una visita cargada de energía que los impulsó en su batalla por un premio espectacular. El gran ganador o ganadora de la jornada se llevaría un auto deportivo.

Después de tres meses alejado del mundo exterior, el “Halcón Boricua”, vivió uno de los momentos más poderosos de su camino en el “reality show”. Entre lágriamas, besos y abrazos, el modelo se reencontró con su madre, Leslie Matos, la “verdadera MVP” de su vida.

Negrón, por su parte, le dio la bienvenida por segunda ocasión en la temporada a su pareja sentimental, el ciclista Edu Román. Los puertorriqueños contrajeron matrimonio el 23 de marzo de 2024.

Precisamente, Pastrana y Negrón protagonizaron la intensa lucha por el auto deportivo. Al final de la noche, con garra, enfoque y corazón, Pastrana se llevó la victoria en un duelo histórico que quedará marcado en las arenas.

La gran final de la décima temporada de “Exatlón Estados Unidos”, conocida como “Arena de Campeones”, está programada para este lunes, 16 de febrero de 2026, a las 7:00 p.m.