EntretenimientoTelevisión
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Dan Pastrana derrota a Wilmarie Negrón y se gana un auto deportivo en “Exatlón Estados Unidos 10″

El boricua, asimismo, es el único atleta de la nueva generación que se mantiene en la competencia

14 de febrero de 2026 - 2:14 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Dan Pastrana fue integrante de "Guerreros" de Wapa Televisión. (Facebook)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

A solo horas, los aficionados de la televisión hispana conocerán los nombres de los ganadores de “Exatlón Estados Unidos 10″ de Telemundo. Dan Pastrana y Wilmarie Negrón, los dos boricuas convocados para esta temporada, se mantienen en la competencia que llegará a su final el próximo lunes.

RELACIONADAS

Anoche, los seis semifinalistas recibieron una visita cargada de energía que los impulsó en su batalla por un premio espectacular. El gran ganador o ganadora de la jornada se llevaría un auto deportivo.

Después de tres meses alejado del mundo exterior, el “Halcón Boricua”, vivió uno de los momentos más poderosos de su camino en el “reality show”. Entre lágriamas, besos y abrazos, el modelo se reencontró con su madre, Leslie Matos, la “verdadera MVP” de su vida.

Negrón, por su parte, le dio la bienvenida por segunda ocasión en la temporada a su pareja sentimental, el ciclista Edu Román. Los puertorriqueños contrajeron matrimonio el 23 de marzo de 2024.

Precisamente, Pastrana y Negrón protagonizaron la intensa lucha por el auto deportivo. Al final de la noche, con garra, enfoque y corazón, Pastrana se llevó la victoria en un duelo histórico que quedará marcado en las arenas.

La gran final de la décima temporada de “Exatlón Estados Unidos”, conocida como “Arena de Campeones”, está programada para este lunes, 16 de febrero de 2026, a las 7:00 p.m.

Tommy Ramos, primera temporadaTommy Ramos, primera temporadaElías Tirado, octava temporada (All-Stars 2)
1 / 40 | FOTOS: Boricuas que han competido en "Exatlón Estados Unidos". Tommy Ramos, primera temporada
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
sábado, 14 de febrero de 2026
