EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Conoce quiénes son los dos campeones de “Exatlón Estados Unidos 10”

La décima temporada concluyó esta noche con una mujer y un hombre, ganadores cada uno, de $200,000

17 de febrero de 2026 - 10:08 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Bárbara Sepúlveda Núñez
Por Bárbara Sepúlveda Núñez
Periodista de Entretenimientobarbara.sepulveda@gfrmedia.com

Luego de intensos enfrentamientos en las arenas de “Exatlón Estados Unidos”, esta noche Anisa Guajardo y Kelvin Noé Rentería se alzaron como los máximos ganadores de la décima temporada de la competencia, llevándose a casa, cada uno, un premio de $200,000 y el trofeo.

El último duelo de la gran final se llevó a cabo entre Dan Pastrana y Rentería, por los hombres, y Wilmarie Negrón y Guajardo, por las mujeres, quienes demostraron por última ocasión —al menos en esta temporada— la gallardía, pasión y fuerza que los llevaron a destacarse en sus respectivos equipos, Rojos y Azules.

Cabe resaltar que, a lo largo de sus 10 temporadas a través de la pantalla de Telemundo, el “reality show” deportivo ha reunido en las arenas denominadas como las “más feroces del planeta” a más de 200 competidores y ha entregado más de $6 millones en premios.

Hasta la etapa de los ocho finalistas llegaron los boricuas Dan Pastrana y Wilmarie Negrón; los mexicanos Kelvin Noé Rentería, Anisa Guajardo, José Juan Vázquez “El Gallito”, Denisse Novoa y Viviana Michel; y el dominicano Emmanuel Jáquez “Platano Power”.

La final del programa, conducido por Frederick Oldenburg, da paso al estreno de la sexta temporada de “La casa de los famosos”, mañana, martes 17 de febrero, también a través de Telemundo.

