Wilmarie Negrón elimina a Denisse Novoa en la última semana de “Exatlón Estados Unidos 10″
A medida que se avecina el final de la competencia, las cosas se complican para los equipos
13 de febrero de 2026 - 5:46 PM
13 de febrero de 2026 - 5:46 PM
Anoche sucedió lo inesperado en “Exatlón Estados Unidos 10″. Denisse Novoa, “La Pantera”, fue eliminada por la boricua Wilmarie Negrón.
La salida de la atleta mexicana tuvo lugar en una jornada donde las mujeres fueron las que “cargaron” al equipo Azul. Negrón, por su parte, se coronó como la integrante que sumó más puntos.
Ni Emmanuel Jaquez, “Plátano Power”, ni Kelvin Noé Rentería aportaron puntos significativos a los Contendientes.
Esta mañana, en entrevista con el programa “Hoy día”, Novoa aseguró que ama ser parte de “Exatlón” y que, aunque se visualizaba con el trofeo en manos, entiende que las cosas pasan por una razón.
Agregó que está dispuesta a regresar a las arenas porque disfruta mucho la rutina de correr cada circuito, aunque de momento pretende descansar todo lo que pueda.
A través de las redes sociales, la producción se despidió de “La Pantera”. Sin duda, una de las participantes más icónicas del “reality show” conducido por Frederik Oldenburg.
“Hasta el último reto, ‘La Pantera’ sacó la garra. A un paso de la final, despedimos a Denisse Novoa, quien deja ‘Exatlón Estados Unidos’ como toda una campeona”, pronunciaron.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: