Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Anisa Guajardo comparte la victoria en “Exatlón” con sus seguidores: “Lo logramos, porque algo así no se logra solo”

La atleta mexicana-estadounidese, además, reflexionó sobre el duelo tras el fallecimiento de su padre

1 de marzo de 2026 - 9:05 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Anisa Guajardo, ganadora de la décima temporada de "Exatlón Estados Unidos". (Facebook)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vida

En el exigente escenario de “Exatlón Estados Unidos”, pocos atletas han logrado la combinación de precisión y liderazgo que define a Anisa Guajardo. Reconocida como la MVP de la décima temporada en enero de 2026, la mexicana-estadounidese ha trascendido el campo de fútbol para convertirse en un símbolo de tenacidad que alcanzó el histórico récord de 100 victorias en las arenas más difíciles del planeta.

Hoy, sábado en la noche, la ganadora más reciente del “reality show” de Telemundo acudió a sus redes sociales con un mensaje cargado de agradecimiento y sinceridad. A través del escrito, la atleta detalló todas las emociones que ha vivido recientemente y cómo las ha manejado.

“Todo es parte de la vida: las derrotas y las victorias, la tristeza y la felicidad... Pero nada importa, porque todo es una sola cosa: vivir. Respirar. Lo único real es nuestra presencia”, comenzó.

La deportista se describió como “un alma en una salchicha”. “Una salchicha que a veces toma las cosas personales, que es demasiada competitiva, apasionada y aguerrida. Soy calladita, soy rara, difícil a veces y compleja. Pero soy yo. Me arrastro por este mundo para vivir cada aventura, porque para eso estoy: jugar, crear, divertirme, llorar, sufrir, estar viva. Vine para esto”, dijo.

Tras el fallecimiento de su padre, la integrante del equipo Rojo reflexionó sobre el duelo. Asimismo, aconsejó a quienes actualmente enfrentan una pérdida.

“No sé qué está pasando, pero dejo que mi fe me guíe. Y pues el duelo… ¿qué te puedo decir. Extraño mi papi cada momento y, mientras escribo esto, me llegan las lágrimas. Pero me estoy haciendo amiga de este dolor. Me acompaña en todo, hasta en los momentos felices. Si estás pasando por algo similar, me vas a entender. El duelo, pues ella es mi sombra, me agarra de la mano y me dice: ‘Vamos, te voy a enseñar cómo vivir este momento más profundamente’. Y yo jalo, porque me parece bonita esta nueva aventura", exteriorizó.

Guajardo decidió compartir parte de la fórmula que la ayudado a mantener el balance y el éxito deseado.

“También te quiero decir: cree en ti mismo. Cree en tu sanación, crecimiento, felicidad y paz. Háblate bonito, por favor. Te puede salvar la vida, como salvó la mía. La libertad y la paz son posibles. Por favor, créeme. Lo mereces. Créetelo”.

Finalmente, la ganadora de los $200,000 y el codiciado título agradeció a quienes la han apoyado a lo largo de su carrera. “Gracias por acompañarme en esta temporada y en todas las otras. No soy buena para hablar, pero aquí estoy, y aquí estás. Así que gracias, desde el fondo de mi corazón. Lo logramos, porque algo así no se logra solo”, concluyó.

ExatlónTelemundotelevisiónReality Shows
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
