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Karol G se convierte en la portada de Playboy de la edición de primavera

La colombiana habló de esta etapa en su vida en la que se encuentra soltera

7 de abril de 2026 - 12:19 PM

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Karol G en la publicación de Playboy. ( Gray Sorrenti / Cortesía de Playboy)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La cantante colombiana Karol G protagoniza la portada de la edición de primavera 2026 de la revista Playboy, coincidiendo con su histórico debut como la primera artista latina en encabezar el festival Coachella.

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La sesión fotográfica, realizada en Los Ángeles por Gray Sorrenti, muestra a Karol G en un momento de transformación, luego de una ruptura amorosa pública que describe como devastadora. “El año pasado… la vida me tiró al piso, me pateó, me empujó, se paró encima de mí, me dio vueltas”, confesó a la revista. Como parte de ese proceso, viajó a Hawái, se cortó el cabello y reflexionó sobre su camino, preparándose ahora para lo que podría ser uno de los años más importantes de su vida.

La artista habló abiertamente sobre su soltería, describiéndola como una etapa de crecimiento. “Estoy soltando todo. Estoy soltera y, honestamente, siempre he pensado que mis momentos más evolutivos llegan cuando estoy sola”, señaló.

Karol G en la publicación de Playboy.
Karol G en la publicación de Playboy. ( Gray Sorrenti / Cortesía de Playboy)

Asimismo, afirmó sentirse en paz con su proceso de vida, pese a las presiones sociales. “Según mi cultura, ya debería tener hijos… pero este año ha sido literalmente como: ‘no importa’. No siento que voy tarde. Siento que es hermoso vivir mi proceso, evolucionar y seguir aprendiendo”, sostuvo.

La decisión de posar para Playboy, explicó en entrevista con la periodista Paola Ramos, fue completamente personal. “¿Por qué quiero hacer esto? Porque quiero. Crecí inspirada por lo hermosas que se veían las mujeres en la revista y ahora tengo la oportunidad de ser esa mujer bella, sexy, mamasota”, expresó.

La artista también reveló que consultó a la actriz Sofía Vergara antes de aceptar la portada. Según contó, Vergara la animó a aprovechar el momento y reflexionar sobre el propósito detrás de la decisión.

En la conversación, la cantante también abordó su sentido de responsabilidad hacia la comunidad latina y su deseo de ir más allá de los gestos simbólicos. “Quiero representar a mi comunidad… pero quiero que eso signifique algo más”, afirmó.

Sobre su esperada presentación en Coachella, la artista reveló que la percibe no como una meta, sino como un nuevo comienzo. “Pensé que sería como mi consagración, pero en realidad siento que es el inicio… es la primera vez que me veo como una artista al nivel del escenario en el que voy a estar”, dijo. También admitió el peso del momento: “Cuando recibí la llamada, sentí una gran presión… pero me siento bendecida de ser parte de una generación que busca cambiar la narrativa y alzar la voz”.

La edición de primavera de Playboy estará en venta el 14 de abril.

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Karol GPlayboyCoachella
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