16 de septiembre de 2025
87°bruma
EntretenimientoMúsica
Estos son los artistas que encabezarán el Festival de Coachella 2026

Los boletos del popular festival en California ya están a la venta

16 de septiembre de 2025 - 2:03 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Fotografía de archivo del público durante el Coachella en California. (ETIENNE LAURENT ETIENNE LAURENT)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Justin Bieber, Sabrina Carpenter, Karol G y Anyma serán los artistas que encabezarán el Festival de Coachella en 2026, que tendrá lugar del 10 al 12 de abril y del 17 al 19 de abril en Indio, California.

La cantante colombiana ya había tenido su propio espectáculo en este prestigioso festival, pero ahora se ha convertido en la primera latina en ser una de las cabezas del cartel del que es considerado uno de los festivales de música más importantes del mundo. Actualización

Antes que Karol G, el cantante puertorriqueño Bad Bunny alcanzó un hito similar al convertirse en 2023 en el primer artista latino en encabezar el festival.

Este año, el encuentro también recibirá en sus escenarios a The Strokes, the XX, PinkPantheress, Iggy Pop, Disclosure, Boys Noize, Armin van Buren, entre otros.

Carpenter debutó en el festival en 2024, donde presentó por primera vez en vivo su éxito “Espresso”. Por su parte, Bieber, quien recientemente regresó a la industria musical con dos álbumes de estudio, ha participado como artista invitado en cuatro ocasiones.

Asimismo, el italo-estadounidense Anyma formó parte de este evento a principios de este año durante la actuación del rapero Yeat.

Karol G tuvo su primer concierto en este festival en 2022 con un espectáculo en el que rindió homenaje a varios éxitos clásicos del reguetón, y un año más tarde fue artista invitada en el concierto de Becky G.

Del cartel también destaca la presencia el grupo salvadoreño Los Hermanos Flores, el cantante madrileño Rusowsky, la banda Carolina Durante o la brasileña Luísa Sonza, entre otros.

Las entradas para el festival ya están a la venta, con precios que oscilan entre 549 y 1,299 dólares.

CoachellaKarol GJustin Bieber
