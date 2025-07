Sospechoso del asesinato de Tupac Shakur presenta apelación para desestimar los cargos

“El Sr. Davis cooperó con la policía durante más de una década, confiando en repetidas garantías de que sus declaraciones no se utilizarían en su contra; sin embargo, esas mismas declaraciones ahora forman el núcleo del caso del Estado”, dijo Arnold en un comunicado.

Un juez de la corte de distrito confirmó sus cargos y dijo que no estaba protegido del enjuiciamiento porque no había proporcionado pruebas de esos acuerdos de inmunidad y que la demora de décadas no fue intencional.