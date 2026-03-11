Opinión
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Spotify pagó a 80 artistas más de 10 millones por concepto de derechos autor

La compañía destaca que en 2025, más de 1,500 famosos generaron más de un millón de dólares en regalías

11 de marzo de 2026 - 8:13 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Bad Bunny fue nombrado el artista más escuchado a nivel global en Spotify en 2025. (Photo by Tomohiro Ohsumi/Getty Images for Spotify) (Tomohiro Ohsumi)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Los 80 artistas de mayor éxito en Spotify recibieron más de 10 millones de dólares en derechos en 2025, asegura la compañía en su informe anual ‘Loud & Clear’, que detalla, sin especificar nombres, datos de pagos a artistas el año pasado.

En total, la plataforma sueca pagó en 2025 un total de 10,000 millones de dólares en ‘royalties’ -regalías, canon o derechos de autor- a la industria musical, que incluye a artistas, compositores y titulares de derechos.

Además de estos datos, la compañía destaca que en 2025, más de 1,500 artistas generaron más de un millón de dólares en concepto de ‘royalties’ solo en Spotify.

Los artistas y los sellos independientes representaron la mitad de estos pagos, destaca Spotify, que facilita este informe por tercer año consecutivo.Según datos de la compañía, en 2025 más de 13,800 artistas generaron al menos 100,000 dólares al año únicamente con Spotify, casi 1.400 más que en 2024.Estas cifras han experimentado un gran crecimiento a lo largo de una década. Por ejemplo hace diez años, el artista con mayores ingresos de la plataforma fue el único que alcanzó por primera vez 10 millones de dólares en derechos de autor, pero ahora esa cifra la alcanzan un total de 80 artistas.

En 2025, el artista que ocupaba la posición número 100,000 en ingresos generó más de 7,300 dólares en Spotify, mientras que en 2015 esa misma posición generaba unos 350 dólares. Es decir, que el ingreso se ha multiplicado por más de veinte veces en una década.

El informe también llama la atención sobre como ha aumentado la variedad de idiomas de las canciones mejor posicionadas en la plataforma: en 2025, la lista de canciones más escuchadas se pueden encontrar en 16 idiomas, más del doble que en 2020.

Entre los géneros que generan más de 100 millones en derechos de autor en Spotify, los que crecieron con mayor rapidez son el funk brasileño (+36%), el K-Pop (+31%), el latin trap (+29%), el urbano latino (+27%) y el reguetón (+24%).

Según el informe, Spotify representa aproximadamente el 30 por ciento de los ingresos de la música grabada. Los pagos totales acumulados a lo largo de la historia de Spotify alcanzan los casi 70,000 millones de dólares, subraya el informe.

ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
