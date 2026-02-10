Opinión
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Bad Bunny aumenta un 470% sus reproducciones en Spotify tras el Super Bowl

El cantante puertorriqueño alcanzó cifras extraordinarias en la plataforma digital

10 de febrero de 2026 - 8:51 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Bad Bunny durante el medio tiempo en el Super Bowl 60. (AP Photo/Sue Ogrocki) (Sue Ogrocki)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

Las reproducciones en Spotify de Bad Bunny en Estados Unidos aumentaron un 470 % y las globales crecieron un 210 % tras su espectáculo del medio tiempo del Super Bowl.

En cuanto subió al escenario, los fans reaccionaron de inmediato, recurriendo a Spotify en tiempo real para interactuar con su música durante y justo después de la presentación de medio tiempo.

Los invitados sorpresa de Bad Bunny también registraron aumentos, con las reproducciones de Ricky Martin subiendo un 145 % en Estados Unidos después de la presentación, según los datos de Spotify.

Tras bastidores: emotivo momento entre Bad Bunny y Ricky Martin

Tras bastidores: emotivo momento entre Bad Bunny y Ricky Martin

“Tsunami de emociones": el abrazo de orgullo boricua que conmueve a Puerto Rico

Los temas cantados durante el Super Bowl están obteniendo asimismo incrementos significativos de reproducciones en Estados Unidos, destacando “Yo Perreo Sola” (2.170 %), “El Apagón” (1.320 %), “Party” (1.130 %) y “Lo que le pasó a Hawaii” (1.040 %).

Bad Bunny salta al campo para cantar durante el medio tiempo del Super Bowl 60 de la NFL entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks, el domingo 8 de febrero de 2026, en Santa Clara, California. (Foto AP/Godofredo A. Vásquez)Bad Bunny salta al campo para cantar durante el medio tiempo del Super Bowl 60 de la NFL entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks, el domingo 8 de febrero de 2026, en Santa Clara, California. (Foto AP/Godofredo A. Vásquez)Bad Bunny se presenta durante el medio tiempo del Super Bowl 60 de la NFL entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks, el domingo 8 de febrero de 2026, en Santa Clara, California.
1 / 35 | FOTOS: ¡Brutal! Así fue la presentación de Bad Bunny en el Halftime Show del Super Bowl. Bad Bunny salta al campo para cantar durante el medio tiempo del Super Bowl 60 de la NFL entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks, el domingo 8 de febrero de 2026, en Santa Clara, California. (Foto AP/Godofredo A. Vásquez) - Godofredo A. Vásquez

El cantante puertorriqueño protagonizó un gran espectáculo lleno de referencias a la cultura puertorriqueña y latina, y reivindicó que América es todo el continente, no solo Estados Unidos, con un despliegue de todas las banderas de la región.

Las críticas de la derecha estadounidense, que ya había rechazado su elección para el Super Bowl, no se hicieron esperar. El propio presidente Donald Trump llamó al acto una “afronta a la grandeza de América”.

Bad Bunny actualmente ocupa los seis primeros puestos de la lista diaria de canciones más escuchadas en Spotify en Estados Unidos y, solo en enero, superó los 1,300 millones de reproducciones a nivel global, mientras los fans revisaban su música antes del Super Bowl.

Es el único cantante nombrado Artista Global del Año de Spotify en cuatro ocasiones.

Damaris Hernández Mercado
Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000.
