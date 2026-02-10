Opinión
Bad Bunny elimina todas sus publicaciones y su foto de perfil de Instagram tras Super Bowl

La desaparición del perfil del artista generó sorpresa en sus seguidores

10 de febrero de 2026 - 10:32 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El número de oyentes simultáneos de Bad Bunny se disparó inmediatamente después del medio tiempo, consolidando la actuación de la superestrella global como uno de los momentos musicales más comentados del año, según datos de escucha en tiempo real de Apple Music. (Matt Slocum)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Bad Bunny ha eliminado todas las publicaciones de su cuenta de Instagram, e incluso borró su foto de perfil, lo que ha causado sorpresa entre los 53 millones de seguidores que el puertorriqueño tiene en la red social.

RELACIONADAS

El puertorriqueño además dejó de seguir a todas las cuentas con las que interactuaba. La cuenta vacía solo tiene un enlace a su álbum ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS’.

La desaparición de Benito Antonio Martínez Ocasio de la red social, propiedad de Meta, se registró pocas horas después de que hiciera historia con su espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX en el Levi’s Stadium en Santa Clara, California, donde los Seattle Seahawks vencieron a los New England Patriots.

Bad Bunny, vestido de blanco y con guantes y un balón de fútbol sobre el brazo, comenzó el descanso cantando su famoso tema "Tití me preguntó".La escenografía consistió de vegetación múltiple. Bad Bunny cantó por 13 minutos y frente a 68,000 fanáticos que se encontraban en el estadio y miles más que estaban viendo desde otros lugares.
1 / 34 | Fotos: Bad Bunny lleva una fiesta latina al Super Bowl con una actuación histórica. Bad Bunny, vestido de blanco y con guantes y un balón de fútbol sobre el brazo, comenzó el descanso cantando su famoso tema "Tití me preguntó". - Frank Franklin II

Desde su actuación, lleno de referencias culturales y defensa de los latinos, el nombre de Bad Bunny ha inundado las portadas de periódicos, las redes sociales y la televisión sobre la destacada actuación del puertorriqueño, que contó con la participación de Lady Gaga y Ricky Martin.

En un comunicado, Apple Music, que patrocinó el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, dijo que la actuación del artista generó “una interacción sin precedentes” por parte de fans de todo el mundo.

El número de oyentes simultáneos de Bad Bunny se disparó inmediatamente después del medio tiempo, consolidando la actuación de la superestrella global como uno de los momentos musicales más comentados del año, según datos de escucha en tiempo real de Apple Music.

A esto se suma que las reproducciones en Spotify de Bad Bunny en Estados Unidos aumentaron un 470 % y las globales crecieron un 210 % tras su espectáculo del medio tiempo del Super Bowl.

Cardi B, Alix Earle, Jessica Alba, Pedro Pascal y Karol G también acompañaron al artista, quien el mes pasado hizo historia al alzarse con el Grammy al mejor álbum, la primera vez que una apuesta totalmente en español gana el galardón más importante de estos premios.

