Bad Bunny elimina todas sus publicaciones y su foto de perfil de Instagram tras Super Bowl

Bad Bunny ha eliminado todas las publicaciones de su cuenta de Instagram, e incluso borró su foto de perfil, lo que ha causado sorpresa entre los 53 millones de seguidores que el puertorriqueño tiene en la red social.

El puertorriqueño además dejó de seguir a todas las cuentas con las que interactuaba. La cuenta vacía solo tiene un enlace a su álbum ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS’.

La desaparición de Benito Antonio Martínez Ocasio de la red social, propiedad de Meta, se registró pocas horas después de que hiciera historia con su espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX en el Levi’s Stadium en Santa Clara, California, donde los Seattle Seahawks vencieron a los New England Patriots.

1 / 34 | Fotos: Bad Bunny lleva una fiesta latina al Super Bowl con una actuación histórica. Bad Bunny, vestido de blanco y con guantes y un balón de fútbol sobre el brazo, comenzó el descanso cantando su famoso tema "Tití me preguntó". - Frank Franklin II 1 / 34 Fotos: Bad Bunny lleva una fiesta latina al Super Bowl con una actuación histórica Bad Bunny, vestido de blanco y con guantes y un balón de fútbol sobre el brazo, comenzó el descanso cantando su famoso tema "Tití me preguntó". Frank Franklin II Compartir

Desde su actuación, lleno de referencias culturales y defensa de los latinos, el nombre de Bad Bunny ha inundado las portadas de periódicos, las redes sociales y la televisión sobre la destacada actuación del puertorriqueño, que contó con la participación de Lady Gaga y Ricky Martin.

PUBLICIDAD

En un comunicado, Apple Music, que patrocinó el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, dijo que la actuación del artista generó “una interacción sin precedentes” por parte de fans de todo el mundo.

El número de oyentes simultáneos de Bad Bunny se disparó inmediatamente después del medio tiempo, consolidando la actuación de la superestrella global como uno de los momentos musicales más comentados del año, según datos de escucha en tiempo real de Apple Music.

A esto se suma que las reproducciones en Spotify de Bad Bunny en Estados Unidos aumentaron un 470 % y las globales crecieron un 210 % tras su espectáculo del medio tiempo del Super Bowl.