Últimas Noticias
TecnologíaAplicaciones
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Duolingo registra un aumento del 35% de alumnos de español tras actuación de Bad Bunny

La plataforma registró un pico masivo justo después de la presentación del artista en el Super Bowl LX

9 de febrero de 2026 - 4:19 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Bad Bunny no solo cantó en español, sino que también rindió homenaje a lo largo de su espectáculo a la cultura puertorriqueña y a Latinoamérica en general. (Mark J. Terrill)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La plataforma de aprendizaje de idiomas Duolingo registró un incremento del 35% con respecto a la semana anterior en los usuarios que iniciaron lecciones de español tras la actuación del artista puertorriqueño Bad Bunny en el intermedio del Super Bowl, según anunció la plataforma hoy.

“Duolingo registró un aumento del 35% en el número de estudiantes de español anoche”, escribió la compañía en X.

La plataforma añadió un gráfico que muestra que, durante las horas previas al partido, el uso de la aplicación se mantuvo en niveles habituales -e incluso descendió ligeramente durante el inicio del encuentro de la Super Bowl-, y que se produjo un pico masivo a las 9:00 p.m., después del espectáculo de Bad Bunny.

Bad Bunny no solo cantó en español, sino que también rindió homenaje a lo largo de su espectáculo a la cultura puertorriqueña y a Latinoamérica en general.

Bad Bunny, vestido de blanco y con guantes y un balón de fútbol sobre el brazo, comenzó el descanso cantando su famoso tema "Tití me preguntó".La escenografía consistió de vegetación múltiple. Bad Bunny cantó por 13 minutos y frente a 68,000 fanáticos que se encontraban en el estadio y miles más que estaban viendo desde otros lugares.
1 / 34 | Fotos: Bad Bunny lleva una fiesta latina al Super Bowl con una actuación histórica. Bad Bunny, vestido de blanco y con guantes y un balón de fútbol sobre el brazo, comenzó el descanso cantando su famoso tema "Tití me preguntó". - Frank Franklin II

Pese a que la actuación fue alabada por muchos, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el espectáculo de Bad Bunny en el descanso del Super Bowl LX fue uno de los peores de la historia y que nadie entendió una palabra del artista puertorriqueño.

“Nadie entiende una palabra de lo que dice este tipo, y el baile es repugnante, especialmente para los niños pequeños que lo ven en todo Estados Unidos y en el resto del mundo”, dijo.

En video: los mensajes escondidos del show de Bad Bunny en el Super Bowl

En video: los mensajes escondidos del show de Bad Bunny en el Super Bowl

Mira los poderosos momentos que Benito presentó al mundo en su extraordinario espectáculo.

Breaking NewsSuper BowlBad Bunny
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
